به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی جشن گلریزان اردبیل تصریح کرد: در برخی سازمانها حقوق کارکنان کفاف نیازهای آن ها را نمیدهد و به همین دلیل در برخی مواقع نمیتوانند حمایت لازم از اقشار نیازمند را داشته باشند.
وی افزود: در امر خیر عواطف مردم اردبیل مبتنی بر اعتقادات است و شورا و شهرداری اردبیل نیز با وجود اینکه حتی در پرداخت به موقع حقوق کارگران با مشکل مواجه است، در امور خیریه مشارکت دارند.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل افزود: برای اینکه حمایت از اقشار نیازمند از جمله زندانیان جرایم غیر عمد اجرایی شود میتوان برای خیرین وامهایی پیشبینی کرد تا کل مبلغ به حساب ستاد دیه برای آزادسازی زندانی واریز شود.
خوشبخت افزود: شاید پرداخت کل بدهی زندانی برای خیر علاقهمند امکانپذیر نباشد اما به این طریق خواهد توانست به صورت قسطبندی بدهی وی را تأمین کند.
در این جلسه رئیس شورای استان اردبیل نیز با تأکید به شأن و جایگاه ماه رمضان افزود: بر اساس روایتی از پیامبر اسلام دهه اول ماه رمضان دهه رحمت، دهه دوم معرفت و دهه سوم نجات از آتش جهنم توصیف شده است.
رحیم آقازاده تصریح کرد: در این ماه کمک به نیازمندان وظیفه هر فرد مسلمان است و باید برای رفع گرفتاری نیازمندان تمامی حوزهها به صورت متحد عمل کنند.
به گفته رئیس شورای استان در راستای کمک به زندانیان جرایم غیر عمد میتوان بخشی از درآمد ماهانه اعضای شوراهای شهر و بخشها را به این منظور اختصاص داد.
وی افزود: ضروری است در راستای ترویج فرهنگ حمایت از زندانیان غیر عمد صداوسیما و رسانهها مشارکت داشته باشند.
