۳۰درصدتولیدات کشاورزی لرستان مازاد است/پایین بودن صادرات این حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر پنج شنبه در نشست بررسی طرح راهبردی توسعه صادرات محصولات کشاورزی لرستان با اشاره به مزیت‌های مختلف لرستان در حوزه‌های گوناگون اظهار داشت: یکی از بخش‌هایی که دارای مزیت‌های خوبی بوده، حوزه‌ تولید محصولات کشاورزی است که ما در اتاق خرم‌آباد طرح راهبردی توسعه صادرات محصولات این بخش را تهیه کرده‌ایم.

وی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی و استفاده از شرایطی که پس از برجام به وجود آمده است بیان داشت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی لرستان می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی را نصیب استان کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: بر اساس آمار موجود، ۳۰ درصد از مجموع تولیدات بخش کشاورزی لرستان مازاد بوده که متاسفانه بخشی از آن به ضایعات تبدیل می‌شود.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه بخش کوچکی از تولیدات مازاد بخش کشاورزی لرستان صادر می‌شود، تصریح کرد: ساز و کار صادراتی کردن مازاد محصولات کشاورزی باید در دستور کار بررسی قرار گیرد و موانع و مشکلات مرتبط با آن شناسایی و برطرف شوند.

وی با تاکید بر این نکته که اگر تنها کمتر از ۱۰ درصد از مازاد محصولات دامی و کشاورزی استان صادر می‌شود، به طور حتم دلایل خاص خودش را دارد، بیان داشت: باید این دلایل شناسایی شوند و با برطرف کردن آن‌ها بتوانیم زمینه‌ صادرات حجم قابل توجهی از این محصولات را فراهم کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تحقق این مسئله را تنها در گرو صدور بخشنامه و دستورالعمل ندانست و گفت: آنچه در اتاق خرم‌آباد تهیه کرده‌ایم یک بسته‌ پیشنهادی است تا بعد از دریافت نظرات سایر کارشناسان مرتبط با امر صادرات محصولات کشاورزی و جمع‌بندی و لحاظ کردن آن‌ها، آن را تبدیل به یک سند راهبردی و قابل اجرا نه تنها برای لرستان که حتی برای کشور کنیم.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه عوامل متنوعی در چرایی پایین بودن صادرات مازاد محصولات کشاورزی لرستان نقش دارد، عنوان داشت: سالم بودن محصولات، رعایت استانداردها، قیمت تمام شده، بسته‌بندی مناسب، حمل و نقل، بازارسازی و بازاریابی، برندسازی و... همه می‌توانند از عوامل دخیل در این زمینه باشند و هدف ما این بوده که همه‌ این عوامل را با هم ببینیم.