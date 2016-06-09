به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمان دانیالی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: استان قم فقط ۱۵ محیط بان دارد و از این جهت در تنگنا هستیم و باید تعداد آنها را افزایش دهیم.

وی ابراز کرد: همه در خصوص مسائل زیست محیطی فعالیت می‌کنند اما متأسفانه این فعالیت‌ها یکجا صورت نمی‌گیرد و اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم بیان کرد: در جهت شناسایی جاذبه طبیعی و گردشگری استان قم اطلس طبیعت گردی تا پایان سال جاری آماده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری پیش همایش ملی اسلام و محیط زیست در قم، افزود: اساتید بسیاری از قم برای سخنرانی در این همایش در تهران حضور یافتند و با توجه به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی بسیاری که در قم وجود دارد با حمایت مسئولان می‌توان این همایش را در قم برگزار کرد.

کاهش آلودگی صنایع در دستور کار محیط زیست

دانیالی همچنین در دیدار با استاندار قم اظهار کرد: استان قم یکی از پرتراکم ترین صنایع آلاینده را دارد و ا این رو کاهش آلودگی صنایع یکی از اقدامات مهمی است که باید در قم مورد توجه باشد.

وی همچنین از احیای برخی تالاب‌ها و حوض سلطان در قم خبر داد و گفت: بحران در دریاچه نمک قم بسیار جدی‌تر از دریاچه ارومیه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم برداشت‌های بی رویه از سفره‌های زیرزمینی و قطع حق آبه‌ها باعث ایجاد بحران‌های زیست محیطی در قم شده که وجود ریزگردها نمونه‌ای از آن است که حتی میزان آن گاهی چندید برابر حد استاندارد می‌شود.