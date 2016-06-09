به گزارش خبرنگار مهر، حسین خدیش ظهر پنج شنبه در نشست بررسی طرح راهبردی توسعه صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: علیرغم تمام کمبودهایی که در حوزه کشاورزی لرستان وجود دارد، با زحمات دستاندرکاران این بخش، تولیدات قابل توجهی داریم و فعالیتهای چشمگیری صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه مجموع تولیدات محصولات کشاورزی استان لرستان دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن است تصریح کرد: ارزش افزوده این تولیدات پنج هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد بیان داشت: از این مقدار، هزار و ۸۴۸ هزار تن در داخل استان مصرف میشود.
خدیش با تاکید بر این که ۳۶۸ هزار و ۱۳۳ تن محصولات کشاورزی استان به ضایعات تبدیل میشود، افزود: ارزش افزوده این مقدار محصول بیش از بر ۶۶۵ میلیارد تومان است.
وی بیان داشت: ۴۴ هزار و ۶۰۰ تن حجم محصولات مازاد کشاورزی لرستان است که ارزش افزوده آن دو هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد بیان داشت: اگر تکنولوژی مناسب، اعتبارات کافی و آموزش داشته باشیم حجم مازاد تولیدات محصولات کشاورزی استان لرستان چند برابر میشود.
وی با طرح این پرسش که چرا باید ۳۶۸ هزار تن از ثروت ما تبدیل به ضایعات شود؟ عنوان داشت: ضروری است در دانش و تکنولوژیهای مورد استفادهمان تجدیدنظر کنیم و طرحی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد تهیه شده میتواند در راستای برطرف کردن مشکلات بخش کشاورزی موثر باشد.
خدیش با بیان اینکه بالاترین ضایعات در حوزه محصولات کشاورزی در بخش تولیدات باغبانی است، افزود: ۳۰ درصد حجم تولیدات این بخش به ضایعات تبدیل میشود.
وی اظهار داشت: ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی، کاهش حداکثر سموم و مواد شیمیایی محصولات کشاورزی و دامی از جمله اهداف طرح راهبردی توسعه صادرات محصولات کشاورزی میباشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: همچنین آگاهیبخشی و آموزش تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، فراهم شدن زمینه صادرات محصولات کشاورزی و در نهایت ایجاد رونق اقتصادی از دیگر اهداف طرح راهبردی توسعه صادرات محصولات کشاورزی است.
نظر شما