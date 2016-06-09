عزیز فیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه بررسی مشکلات عمرانی شهرستان محلات اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با آبفای شهرستان محلات، تا پایان تیرماه سال جاری فاز اول و دوم تصفیه خانه آب محلات به بهره برداری خواهد رسید و بالغ بر ۱۰۵ لیتر بر ثانیه آب ورودی به شهر از سمت قمرود، تصفیه شده و به شبکه آبرسانی محلات افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران این پروژه، افزود: این مطالبات از منابع درآمد شرکت آبفا و همچنین کمک های پیمانکاران پروژه تا پایان تیرماه تامین می شود و این تصفیه خانه آب، قبل از شروع پیک گرما به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید.

فیلی خاطرنشان کرد: کار جانمایی زمین زندان شهرستان محلات انجام شده و با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی این زمین در اسرع وقت در اختیار اداره کل استان های استان مرکزی قرار خواهد گرفت تا طرح مطالعاتی و شروع عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز شود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به گازرسانی به منطقه ویژه گردشگری آبگرم محلات خاطرنشان کرد: اختلافی بین اداره راه و شهرسازی و اداره گاز در زمینه استفاده از حریم جاده به منظور گازرسانی به این منطقه اتفاق افتاده بود که این مساله را با رایزنی رفع کردیم و توافق حاصل شد.

فیلی افزود: بر طبق این توافق، بنا شد تا خط لوله گاز از حریم جاده عبور کند و عملیات اجرایی گازرسانی هر چه سریع تر آغاز شود و این پروژه نیز تا پایان مهرماه سال جاری به بهره برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: در زمینه مسکن مهر شهرستان محلات، هماهنگی لازم بین شرکت های تعاونی منطقه و اداره راه و شهرسازی و آب منطقه ای اتفاق افتاد و قرار شد بر اساس طرحی که آب منطقه ای ارائه خواهد داد، شهرداری محلات، احداث کانال مسیل مسکن مهر را پس از تحویل اسناد و نقشه اجرایی و تامین اعتبار اجرا کند.

فیلی ادامه داد: همچنین دو بلوک مسکن مهر که همچنان از نظر تقسیط بدهی بانکی، بلاتکلیف باقی مانده بود، از طریق آگهی مزایده اداره راه و شهرسازی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک صادرات استان مرکزی و واحدهای تعاونی مسکن مهر محلات به فروش خواهد رسید و مشکل آن ها تا ماه آینده رفع خواهد شد.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی پروژه فاضلاب شهر محلات از دهه ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون ۲۴ کیلومتر از آن باقی مانده است که شش کیلومتر آن در سال گذشته اجرا شد و قرار شد در سال جاری نیز شش تا ده کیلومتر از آن انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در پایان تاکید کرد: طبق توافقات صورت گرفته بنا شد تا باند رفت و برگشت مدخل باقر آباد تا خروجی شهر نیم ور به سمت دلیجان به طول شش کیلومتر نیز با همکاری شهرداری نیم ور و اداره راه و شهرسازی استان، تا پایان سال جاری روکش آسفالت شود.