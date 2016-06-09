استان کرمان دارای ظرفیت های مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در پانزدهمین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با رویکرد بررسی مسائل فرش کرمان با اشاره به اینکه کرمان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی است، گفت: جلسات مربوط به بررسی اقدامات سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور تشکیل می شود.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بر این اساس می توان اقدامات مهم تری را در حوزه های مختلف دنبال کرد، یادآور شد: در سال های اخیر اقدامات خوبی در زمینه فرش شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه فرش کرمان در حال نابودی بود و تلاش های زیادی برای جلوگیری از این روند صورت گرفت، افزود: تفاهم نامه بافت فرش برای عتبات عالیات از جمله این اقدامات است.

نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: مسیر کرمان رو به جلو بوده و این استان ظرفیت های مهمی در بحث اقتصاد مقاومتی داراست.