صنایع تبدیلی برای کاهش ضایعات در محصولات کشاورزی لرستان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بازدار ظهر پنج شنبه در نشست بررسی طرح راهبردی توسعه صادرات محصولات کشاورزی لرستان با بیان اینکه حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی در استان لرستان تولید میشود اظهار داشت: ضروری است بیشتر از اینکه به فکر توسعه کمی هستیم به فکر توسعه کیفی محصولات و تولیدات بخش کشاورزی استان باشیم.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از حجم ضایعات محصولات کشاورزی لرستان وجود ندارد، گفت: منکر وجود ضایعات در بخش تولیدات محصولات کشاورزی نیستم، اما آمارهایی را که در خصوص حجم و همچنین میزان ارزش افزوده آنها بیان میشود، قبول ندارم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه برنامههای جهاد کشاورزی حکومتی نبوده و مشارکتی است، افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد میتواند نقش قابلتوجهی در زمینه بازاریابی و بازارسازی محصولات کشاورزی داشته باشد.
بازدار تصریح کرد: بخش خصوصی باید هم در حوزه صنایع تبدیلی و هم بازاریابی و سفارشگیری محصولات کشاورزی ورود پیدا کند تا از ظرفیتهای خوب استان نهایت استفاده را ببریم.
وی با بیان این که لرستان یکی از استانهای پاک از نظر تولید محصولات کشاورزی است، عنوان داشت: محصول ارگانیک در داخل استان تولید نمیشود اما در حوزه تولید محصولات سالم برنامههای خوبی در حال اجرا است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در بدبینانهترین حالت از نظر تولید محصولات سالم جزو سه استان برتر کشور هستیم و محصولات تولیدی قابل رقابت با محصولات سایر مناطق کشور است.
بازدار با بیان اینکه در خصوص همه محصولات، حجم مازاد را برآورد کردهایم، گفت: امروز در سراسر دنیا خامفروشی محصولات جای خودش را به فرآوری داده که با ایجاد صنایع تبدیلی و بستهبندی میتوانیم میزان ضایعات محصولات را کاهش دهیم.
نظر شما