وزش باد شدید در خراسان جنوبی/دمای هوای طبس به ۴۵ درجه رسید

رضا برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ناپایداری های جوی از امروز در استان آغاز می شود، بیان داشت: این ناپایداری ها همراه وزش بادهای نسبتا شدید و شدید تا اواسط هفته آیند ادامه داد.

وی با بیان اینکه گرد و خاک و کاهش دید افقی را در استان خواهیم داشت: بیان کرد: این وضعیت موجب کاهش کیفیت هوا در استان خواهد بود.

وی از افزایش ابرها و رگبار پراکنده در برخی نقاط استان از بعدازظهر امروز خبر داد و بیان کرد: در نواحی شرقی استان اختلال در ترددهای جاده ای به دلیل گرد و خواهد قابل پیش بینی است.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی وضعیت جوی مرکز استان طی ۲۴ ساعت امروز اشاره کرد و افزود: حداکثر دمای بیرجند امروز ۳۷ درجه و حداقل آن ۱۹ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

برهانی عنوان کرد: وضعیت هوای بیرجند کمی ابری همراه با وزش باد شدید، گرد وخاک و کاهش دید افقی پیش بینی شده است.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی با اعلام اینکه سربیشه با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتیگراد سردترین شهر استان طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است، بیان داشت: دمای هوا در شهرستان طبس نیز روز گذشته به ۴۵ درجه سانتیگراد رسید که گرمترین شهر استان بوده است.