۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد:

وزش باد شدید در خراسان جنوبی/دمای هوای طبس به ۴۵ درجه رسید

بیرجند- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی از پیش بینی وزش بادهای شدید در استان از امروز تا اواسط هفته آینده خبر داد.

رضا برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ناپایداری های جوی از امروز در استان آغاز می شود، بیان داشت: این ناپایداری ها همراه وزش بادهای نسبتا شدید و شدید تا اواسط هفته آیند ادامه داد.

 وی با بیان اینکه گرد و خاک و کاهش دید افقی  را در استان خواهیم داشت: بیان کرد: این وضعیت موجب کاهش کیفیت هوا در استان خواهد بود.

 وی از افزایش ابرها و رگبار پراکنده در برخی نقاط استان از بعدازظهر امروز خبر داد و بیان کرد: در نواحی شرقی استان اختلال در ترددهای جاده ای به دلیل گرد و خواهد قابل پیش بینی است.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی وضعیت جوی مرکز استان طی ۲۴ ساعت امروز اشاره کرد و افزود: حداکثر دمای بیرجند امروز ۳۷ درجه و حداقل آن ۱۹ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

برهانی عنوان کرد: وضعیت هوای بیرجند کمی ابری همراه با وزش باد شدید، گرد وخاک و کاهش دید افقی پیش بینی شده است.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی با اعلام اینکه  سربیشه با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتیگراد سردترین شهر استان طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است، بیان داشت: دمای هوا در شهرستان طبس نیز روز گذشته به ۴۵ درجه سانتیگراد رسید که گرمترین شهر استان بوده است.

