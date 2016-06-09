میزان بارندگی ها در مازندران ۱۵ درصد رشد یافته است

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون بیشترین افزایش بارش در شهرهای رامسر حدود ۴۴، گلوگاه ۴۲، آلاشت ۲۲، آمل ۲۱، قراخیل قائم‌شهر ۱۷، سیاه‌بیشه ۱۶، دشت ناز ۱۵، کجور ۱۴، نوشهر ۱۰، پل‌سفید ۹، ساری پنج و بندر امیرآباد حدود یک درصد و بیشترین کاهش در بابلسر حدود ۹، کیاسر هفت و بلده ۲ درصد نسبت به دوره بلندمدت رخ‌داده است.

داداشی تصریح کرد: نمایه خشک‌سالی نشان از شرایط نرمال در بخش اعظم استان بوده و در بخش کوچکی از غرب، مرکز و شرق استان شرایط ترسالی خفیف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: طی دوره سه‌ماهه خرداد، تیر و مرداد سال ۹۵ میانگین بارش مازندران در حد میانگین بلندمدت و دمای هوا تا یک درجه بیشتر از نرمال بلندمدت پیش‌بینی می‌شود.

داداشی اظهار داشت: با توجه به کاهش چهاردرصدی بارش و افزایش ۱.۹ درجه‌ای دمای هوا در اردیبهشت سال ۹۵، متوسط بارش سال زراعی ۹۵-۹۴ تا پایان اردیبهشت سال ۹۵ مازندران نسبت به دوره بلندمدت افزایش داشت و با توجه به تأثیر افزایش دما در افزایش تبخیر، نمایه خشک‌سالی نشان از تداوم وضعیت خشک‌سالی در کشور است.

مدیرکل هواشناسی استان مازندران تصریح کرد: با توجه به تقویت سامانه پر ارتفاع در لایه‌های میانی جو و ماندگاری جت جنب حاره­ای در عرض‌های بالاتر از جایگاه نرمال، پیش‌بینی می‌شود در ششماهه دوم سال جاری، با شروع دیرهنگام بارش پاییزه، میانگین بارش کشور در نیمه نخست سال زراعی (۹۶-۹۵) کمتر از نرمال باشد.

داداشی اضافه کرد: تنها در سواحل دریای خزر در نیمه دوم تابستان و آغاز پاییز بارش در حد نرمال و یا حتی بیش از آن مورد انتظار است و برای مواجهه با کمبود آب در کشور به‌ویژه سال آتی زراعی، مدیریت بهینه منابع آب و انرژی و مصرف آن باوجود ذخیره مناسب آب سدهای کشور، مورد تأکید است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیش‌بینی فصلی بارش و دمای هوا، بیان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌آگاهی مدل‌های اقلیمی و تحلیل شرایط پدیده‌های دورپیوندی؛ میانگین بارش مازندران طی دوره سه‌ماهه خرداد، تیر و مرداد سال ۹۵ در حد میانگین بلندمدت بود و نابهنجاری بارش کشور از مرداد، شهریور و مهر نشان داده‌شده که بارش‌های حوضه خزر متمایل به بیش از نرمال است.

مدیرکل هواشناسی استان مازندران ادامه داد: میانگین دمای هوای استان طی یک ماه آینده از دهه دوم خرداد تا دهه نخست تیر ۱۳۹۵- June ۲۰۱۶ و همچنین دوره سه‌ماهه خرداد، تیر و مرداد سال ۹۵، تا یک درجه بیشتر از نرمال بلندمدت پیش‌بینی می‌شود.

این مسئول یادآور شد: پیش‌بینی فصلی در انتهای هفته نخست هرماه در پژوهشکده (مرکز ملی) اقلیم‌شناسی سازمان هواشناسی کشور (مشهد)، صادر می‌شود و صحت آن برای سه‌ماهه نخست بر اساس آخرین ارزیابی، حدود ۷۰ درصد است.

داداشی با اعلام اینکه پیش‌بینی مدل‌های دینامیکی و آماری نشان می‌دهند که ال‌نینوی قوی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ در اواخر بهار به فاز خنثی تبدیل‌شده و پس‌ازآن به‌تدریج از اواخر تابستان وارد فاز لانینا می‌شود، افزود: به‌طوری‌که در زمستان سال جاری لانینای به نسبت ضعیف در منطقه نینو ۴-۳ اقیانوس آرام حاره­ای شکل می‌گیرد.

وی در پایان گفت: اغلب مدل‌ها، برای تابستان سال جاری مونسون شبه‌قاره هند را قوی‌تر از معمول پیش‌بینی کرده‌اند که قوی بودن مونسون شبه‌قاره هند سبب تقویت و ماندگاری بیش از معمول واچرخند جنب حاره­ای (STH) شده و بارش پاییز بر روی فلات ایران دیرتر آغاز می‌شود، علاوه بر اینکه بارش‌های تابستانه بیش از نرمال در جنوب شرق و جنوب کشور مورد انتظار است.