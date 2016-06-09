۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

استاندار قزوین:

حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم محقق نمی شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: حفاظت از محیط زیست به دلیل گستردگی و تنوع آن بدون مشارکت و همراهی مردم محقق نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل، محیط بانان و مدیران محیط زیست استان اظهار داشت: خدمت در حوزه محیط زیست مسئولیتی سنگین و با اهمیت است که بدون جلب مشارکت عمومی نمی توان به موفقیت در کار امیدوار شد.

وی افزود: هر چند در آموزه های دینی به رعایت محیط زیست در همه ابعاد آن توصیه شده اما بی توجهی به آن موجب بروز مشکلات عدید و آسیب های جدی در زندگی انسان شده که توجه به آن را دوچندان می کند.

همتی تصریح کرد: زندگی سالم در گرو داشتن محیطی سالم است و با تغییر و تحولات زیادی که درحوزه های فناوری اطلاعات ایجاد شده و نیز توسعه و پیشرفت جامعه بشری که نیاز جوامع کنونی است صیانت از عرصه های زیست محیطی نیز موضوعی مهم و استراتژیک است که در مسیر توسعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین یادآورشد: تداوم مسیر توسعه با تخریب محیط زیست همراه شده لذا در این عرصه بایستی تلاش کنیم
با ایجاد رابطه معنادار بین این دو موضوع ضمن ادامه کارهای عمرانی و توسعه از داشته های طبیعی خود نیز بخوبی نگهداری کنیم.

وی بر ضرورت فرهنگ سازی در حفظ محیط زیست تاکید کرد و افزود: سلامت انسان در گرو حفظ محیط زیست است و برای این امر حیاتی به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و بسیج عمومی نیاز داریم تا مردم در کنار نیروهای حکومتی با حفظ این عرصه، ادامه سلامتی خود را نیز تضمین کنند و در این راستا رسانه های گروهی بیوژه صدا وسیما می توانند نقش موثری ایفا کنند.

استاندار قزوین بر اهمیت نقش سازمانهای مردم نهاد در فرهنگ سازی حفظ محیط زیست تاکید کرد و یادآورشد: توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد یکی از سیاست های دولت تدبیرو امید است و با توجه به مواجه شدن دولت با مشکلاتی از قبیل تحریم ها و پایین آمدن قیمت نفت، این سازمان ها در کنار دولت می توانند در حفظ محیط زیست و ترویج این فرهنگ در بین مردم نقش موثری داشته باشند.

همتی با تاکید بر اینکه زندگی و ادامه حیات نسل های کنونی و آینده در گرو حفظ محیط زیست است گفت: محیط زیست با تمام رمز و رازش از آیات و نشانه های الهی است و هیچ موجودزنده ای بدون حکمت افریده نشده و موجودات به عنوان زنجیره ی به هم پیوسته هستند و هر کجا حلقه ای از این زنجیره دچار اشکال شود ادامه حیات دیگر موجودات نیز دچار اشکال می شود.

وی اظهارداشت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست به عنوان یک بخش حیاتی، اساسی و زیربنایی، درسیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز این موضوع تاکید شده و دولت تدبیرو امید نیز در اجرایی کردن این سیاست ها عزم جدی دارد.

همتی از تلاش فعالان محیط زیست بویژه محیط بانان در نگهداری از منابع خدادادی و محیط زیست تشکر و قدردانی کرد.

در این دیدار سیاوش شمسی پور مدیرکل محیط زیست استان قزوین گزارشی از کارهای انجام شده ارائه کرد.

 

کد مطلب 3681756

