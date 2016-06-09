۱۲۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مشهد موردنياز است

علی‌اصغر نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه روز گذشته هيئت دولت مبنی بر اختصاص دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی ناوگان عمومی کلانشهرها از جمله مشهد، اظهار كرد: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی یک فرآیند مستمر است که این فرآیند هر سال اتفاق می‌افتد زیرا هر سال تعدادی از اتوبوس‌های ناوگان به سن فرسودگی می‌رسند و باید به همان تعداد اتوبوس جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی شود تا عمر ناوگان ثابت بماند.

وی با اشاره به اینکه میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی ۹ سال است، گفت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی مشهد فرسوده است، اگر بتوانیم سالانه ۲۵۰ دستگاه اتوبوس جدید را وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی مشهد کنیم و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس فرسوده از ناوگان خارج شود، میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی را ثابت نگاه داشته‌ایم، در غیر اینصورت سن ناوگان اتوبوسرانی به بالای ۱۰ سال می‌رسد که این عدد اصلا قابل قبول نیست.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد افزود: با نگاه خوب شهردار، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در سال ۹۵ در بودجه اتوبوسرانی گنجانده شده است که ۵۰ درصد آن بودجه نقدی است و مابقی آن باید در تهاتر با شرکت‌های تولید کننده حاصل شود.

نیشابوری با اشاره به مصوبات قبلی هيئت دولت در رابطه با اختصاص ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد گفت: از مصوبه قبلی هيئت دولت مبنی بر تامین ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای ناوگان اتوبوسرانی مشهد، تنها ۱۰۰ دستگاه تامین اعتبار شده است که ۵۰ درصد این اعتبار به حساب سازمان واریز شده است و اعتبار ۱۰۰ دستگاه دیگر نيز تأمین نشده است.

وی بيان كرد: شهرداری بعد از مصوبه هيئت دولت اقدام به عقد قرارداد با شرکت تولید کننده کرده است و پیش پرداخت ۱۰۰ دستگاه دوم را نیز پرداخت کرده است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با بيان اينكه سهم مشهد از مصوبه دیروز هیئت دولت به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها مشخص نشده است، گفت: با توجه به ظرفیت مشهد و اینکه بعد از تهران، فعال‌ترین ناوگان اتوبوسرانی و بیشترین تعداد جابه‌جایی مسافر را داریم، پیش‌بینی می‌شود سهم قابل توجهی از این تسهیلات به مشهد اختصاص یابد.