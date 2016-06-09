به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر شاکرمی ظهر پنج شنبه در نشست بررسی طرح راهبردی توسعه صادرات محصولات کشاورزی با تاکید بر اینکه راه را در حوزه کشاورزی استان در گذشته به اشتباه رفته‌ایم، گفت: در زمینه‌ سلامت محصولات کشاورزی مشکل ما این است که خیلی سریع خودمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم، بی‌آنکه بخواهیم بدانیم آن‌ها چه مسیری را طی کرده‌اند و متحمل چه زحماتی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هنوز سیستم آموزشی ما آموزش‌محور و پژوهش‌محور نیست، بیان داشت: نباید با تعصب در مورد سلامت محصولات کشاورزی حرف بزنیم و باید اشکالات و ضعف‌هایمان را بپذیریم.

رئیس انجمن ارگانیک لرستان با گلایه از این نگاه که کشور عراق را به دلیل عدم رعایت برخی استانداردها در پذیرش صادرات محصولات کشاورزی بازار خوبی عنوان می‌کنند که برای تصاحب سهم قابل‌توجهی از آن تلاش کنیم، تصریح کرد: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بازار این کشور تا همیشه با این شرایط وجود خواهد داشت؟ و آیا همه‌ هدفگذاری ما باید روی این کشور متمرکز باشد؟

شاکرمی گفت: این در حالی است که اگر محصولات کشاورزی ما استانداردهای لازم را داشته باشند، قابل ارائه و صادرات به همه‌ کشورهای دنیا هستند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز از «سم ها» نترسیده‌ایم که آن‌ها را جدی بگیریم، بیان داشت: با ترس از آلودگی صوتی، صنوف آلاینده را کیلومترها از شهر دور کردیم، اما هنوز سم‌فروشی‌ها در مرکز شهر خرم‌آباد در جوار چند مدرسه فعالیت می‌کنند.

رئیس انجمن ارگانیک لرستان افزود: گذشته از اینکه محصولات کشاورزی ما قابلیت و شرایط صادرات داشته یا نداشته باشند، باید به فکر سلامت هم‌وطنان خودمان هم باشیم و این به هیچ عنوان مسئله کم اهمیتی نیست.

شاکرمی با تاکید بر اینکه وجود نیترات در محصولات کشاورزی از سوی متخصصان به عنوان دلیل عمده‌ سرطان‌ها عنوان شده است، گفت: باید در حوزه‌ محصولاتی که مصرف پایین‌تری از کود و سم دارند، شروع کنیم و به حوزه‌ دیگر محصولات برسیم.

وی با اشاره به اینکه امروز ۷۵ درصد سم‌های کشاورزی در کشورهای پیشرفته مصرف می‌شود، اظهار داشت: یعنی فقط ۲۵ درصد آن در کشورهای در حال توسعه مصرف می‌شود؛ با این حال جالب است بدانید ۷۵ درصد از مسمومیت‌های ناشی از سموم در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد و از این حیث قضیه کاملا برعکس است.