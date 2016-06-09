لزوم تغییر نگرش در حوزه فرش/بازارهای جدید در دنیا ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی پیش از ظهر پنجشنبه در پانزدهمین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با رویکرد بررسی مسائل فرش کرمان گفت: بحث اقتصاد مقاومتی از چندین سال گذشته در کرمان آغاز شده و اکنون در مرحله ریل گذاری قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تا راه اندازی لوکوموتیو اقتصاد مقاومتی در کرمان فاصله داریم، افزود: فرش دستباف کرمان یکی از زیرساخت های این حوزه در استان است.

زاهدی اقدامات صورت گرفته در قلعه گنج به عنوان شهر پایلوت اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داد و گفت: صنعت فرش کرمان طی سال های اخیر کمرنگ شده است.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه نگاه سنتی به صنعت فرش آسیب می رساند، افزود: این نوع دیدگاه باعث بدتر شدن اوضاع می شود و باید در این زمینه طرحی نو در اندازیم.

وی گفت: فعالان صنعت فرش باید در یک محل تجمیع شوند و پراکندگی مکان های فعالیت آنها ناصحیح است.

زاهدی با تاکید بر اینکه فرش کرمان باید در دکوراسیون منازل و ادارات مورد استفاده قرار گیرد، افزود: نگرش به تولید فرش باید عوض شود و بازارهای جدید در دنیا ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر لزوم پی گیری مسائل در خصوص جشنواره فرش، بیمه قالیبافان و تنوع پشم و ریس، گفت: قالیبافی باید به عنوان هنری ارزشمند برای جوانان معرفی شود و دیدگاه جوانان در این زمینه تغییر کند.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه باید زمینه گرایش جوانان به این هنر ایجاد شود، افزود: دارهای قالی نیز وضعیت مناسبی نداشته و از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.