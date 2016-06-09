روزه داری تمرینی برای تحول است/ اندیشیدن به مرگ چاشنی رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی ظهر پنج شنبه در شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، ضمن بیان حدیثی از پیامبر(ص) درباره اهمیت روزه داری، بیان داشت: نقل است که خداوند دعای چهار گروه را بدون واسطه در عرض می پذیرد که نخستین آنها فرد روزه دار در ماه رمضان است و دیگری کسی است که به اوظلم شده، سومین نفر دعای والد بر فرزند است و واپسین نفر زائر خانه خدا لذا این اهمیت روزه داری است.

وی افزود: انسان وقتی روزه دار است نوعی سنگینی و وقار را با خود دارد و در این حال انسان مومن باید با خود بیاندیشد که نکند اعمال و رفتارم به گونه ای باشند که روز معمولی ام با روز صیام تفاوت نداشته باشند پس باید رمضان را به مثابه فرصتی برای اندیشیدن در اقدامات و کردار و رفتار، قدر دانست.

اندیشیدن به مرگ چاشنی ماه رمضان است

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه رمضان ماه تحول است، گفت: زمانی که خداوند می فرماید «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» یعنی در ماه رمضان ثابت قدم، اراده و همت بندگی بیش از هر زمان در انسان پدید می آید لذا مومن باید قدر این ماه را بداند.

ترابی با بیان اینکه روایات زیادی در رابطه با روزه داری وجود دارد، ابراز داشت: بزرگان دین ما قریب به اتفاق مسلمانان را به روزه داری نه به مثابه پرهیز از خوردن و آشامیدن بلکه به عنوان احساس حالات ویژه درونی در انسان، ترغیب و تشویق کرده اند لذا در این باره باید گفت، سعادت و خوبی در انسان ساختنی و به دست آوردنی است و روزه درست همان چیزی است که می تواند در زندگی، تحول را بیافریند.

وی افزود: انسان باید با روزه داری در ماه میهمانی خدا، تحول و سعادت را برای خود بسازد و رفتار و افکارش به گونه ای باشد که همیشه در طول روزه داری به رفتن و مرگ بیاندیشد چرا که تفکر به مرک چاشنی ماه رمضان است امروز باید دانست که آنچه انسان را تغییر می دهد، اندیشیدن به مرگ است و امیدواریم تا در این ماه میهمانی خداوند متعال، باطن مان نیز برای تغییر، نرم شود.