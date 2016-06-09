مهرداد جماعتی با فولاد خوزستان تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال درخواست نعیم سعداوی و پس از مذاکره علیرضا اژدری زاده با مهرداد جماعتی، قرارداد همکاری این بازیکن به مدت یک فصل امضا شد و بر این اساس مدافع چپ با سابقه فولاد در شانزدهمین دوره از لیگ برتر فوتبال کشور در جمع فولادمردان باقی خواهد ماند.

در حالی که مسابقات لیگ برتر از ۶ مرداد آغاز خواهد شد، از هفته گذشته مدیران باشگاه فولاد با درخواست سرمربی این تیم اقدام به تعیین تکلیف قرارداد برخی از بازیکنان کرده اند و بر این اساس حضور اسماعیل شریفات، مهرداد بایرامی، مهرداد طهماسبی،مهرداد جماعتی، میلاد پاک پرور، محمد اهل شاخه، عبدالله ناصری، محمود مطلق زاده و یوسف وکیا در جمع فولادمردان قطعی شده است.