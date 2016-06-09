مربی پیشین تیم فوتبال بایر لورکوزن درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «ساشا لواندوفسکی» مربیگری را از تیم فوتبال بوخوم در سال ۲۰۰۶ آغاز کرد. وی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به طور مشترک به همراه «سامی هی‌پیا» هدایت تیم فوتبال بایرلورکوزن را بر عهده داشت و در سال ۲۰۱۴ به عنوان مربی موقت این تیم منصوب شد.

«رودی فولر»، مدیر ورزشی باشگاه لورکوزن، در خصوص مرگ لواندوفسکی گفت: تصور اینکه ساشا مرده برای ما دشوار است. او مرد بزرگی بود که همه قدرت و شور و اشتیاقش را در کارش می آورد. همگی از شنیدن این خبر بهت زده شده ایم.

لواندوفسکی حد فاصل سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ هم سرمربی تیم زیر ۱۹ سال بایرلورکوزن بود.

وی به تازگی هدایت تیم یونیون برلین را بر عهده داشت.

هنوز هیچ کس دلیل اصلی مرگ این مربی را اعلام نکرده است.