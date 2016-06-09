به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انهدام و دستگیری باند سارقان منازل در بروجرد اظهار داشت: پس از کسب اطلاع و گزارش به کلانتری های سطح شهر پیرو سرقت از منازل موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و بلافاصله با تشکیل تیمی از افسران تجسس روز گذشته در یک عملیات تعقیب و گریز موفق به دستگیری باند سه نفره سارقان منازل در بروجرد شدند.

وی افزود: سارقان که دو مرد و یک زن بودند در اعترافات اولیه خود به ۵۰ مورد سرقت از منازل در نقاط مختلف بروجرد اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد اظهار داشت: در این رابطه شش نفر «مال خر» که با این افراد ارتباط داشتند نیز تا به حال دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

سرهنگ دلیری بیان داشت: از مردم بروجرد می خواهیم که در هنگام خروج از منزل در طول ساعات شبانه روز نسبت به قفل کردن و محکم بودن درب های ورودی و خروجی دقت و در صورت مشاهده هرگونه شخص یا اشخاص مشکوک به خصوص راکبین موتور سوار و خودرو سوار در محل زندگی و یا برخورد با افرادی که به عناوین مختلف به درب منازل مراجعه می کنند مراتب را به پلیس اطلاع دهند.