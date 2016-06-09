اجرای طرح طلایه داران معروف در ۳۰ مسجد خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ، حجت الاسلام کاظم لطفیان در نشست معاونین ستاد به تشریح طرح‌ طلایه‌داران معروف پرداخت و بیان کرد: هیچ مانعی برای فعالیت‌های حوزه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مساجد و محلات نداریم.

وی با تأکید بر اینکه باید منکراتی که از اولویت بالاتری برخوردار هستند در محیط‌های عمومی احصاء گردد، گفت: بازار، شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی نیز شامل طرح طلایه‌داران معروف می‌شوند که در این زمینه به‌صورت مسنجم اقدامات و همکاری‌های لازم انجام می‌شود.

معاون امور تشکل‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰ مسجد و ۲۰ اتحادیه صنفی برای اجرای طرح ‌طلایه داران معروف شناسایی شده‌اند.

وی افزود: موضوعاتی شامل بی‌حجابی، رزق حلال، رشوه و تکریم ارباب رجوع در دستور کار قرار دارد.

مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر اساس قانون لازم‌الاجراء است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی نیز در این جلسه تأکید کرد:باید گام‌های خودمان را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر سرعت بدهیم.

سردار سید هاشم غیاثی بر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و اظهارداشت: تذکر لسانی حق مردم است و اگر خویشتنداری کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های مردمی در حوزه مساجد، محلات و بازار برای اجرای طلایه‌داران معروف استفاده شود، گفت: باید گام‌های خودمان را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر سرعت بدهیم.

فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) خراسان جنوبی بیان داشت: مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در براساس قانون لازم‌الاجراء است و در این جهت از ظرفیت بسیج برای اجرای طرح طلایه داران معروف بهره‌گیری شود.

محمد مطهری‌فر معاون امور فرهنگی و آموزشی ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان در این نشست با بیان اینکه آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی طرح طلایه‌داران معروف را داریم، گفت: در این راستا اساتید مجرب برای حضور در کارگاه‌های آموزشی از تهران و داخل استان دعوت و هماهنگی‌های لازم به‌عمل آمده است.

محمدرضا شادمان جانشین معاونت امور برنامه‌ریزی ستاد با بیان اینکه ماه‌ رمضان بهترین فرصت برای اجرای طرح طلایه‌داران معروف است، اظهارکرد: در این ماه از ظرفیت روحانیون و مداحان برای فرهنگ‌سازی و ترویج این فرضیه بزرگ الهی در دستور کار قرار گیرد.