۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد:

۳۵۰۰ تاكسی مشهد نيازمند نوسازی است

مشهد ـ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: از ۱۳ هزار تاکسی موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد، سه هزار و ۵۰۰ دستگاه نیاز به نوسازی دارند كه نيازمند ۲۶ میلیارد تومان اعتبار است.

سید ‌مهدی علوی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته هيئت دولت اظهار كرد: جزئیات مصوبه روز گذشته هيئت دولت مبنی بر اختصاص دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، هنوز ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: عمر مفید ناوگان تاکسیرانی ۱۰ سال است که برای ثابت نگه داشتن این عدد باید سالانه هزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد ادامه داد: نکته مهم در امر نوسازی تاکسی‌ها، نرخ تسهیلات نوسازی است که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و با نرخ فعلی تسهیلات، استقبال زیادی از طرح نوسازی نشده است.

علوی‌مقدم با اشاره نوسازی ناوگان تاكسيرانی گفت: شورای اسلامی مشهد برای ترغیب صاحبان تاکسی‌های فرسوده، لایحه ای را مبنی بر پرداخت پنج درصد از نرخ تسهیلات ۱۶ درصدی نوسازی توسط شهرداری، به تصویب رساند.

وی تأكيد كرد: برای تسریع در روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده نرخ تسهیلات باید زیر ۱۰ درصد در نظر گرفته شود.

