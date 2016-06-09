۳۵۰۰ تاكسی مشهد نيازمند نوسازی است

سید ‌مهدی علوی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته هيئت دولت اظهار كرد: جزئیات مصوبه روز گذشته هيئت دولت مبنی بر اختصاص دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، هنوز ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: عمر مفید ناوگان تاکسیرانی ۱۰ سال است که برای ثابت نگه داشتن این عدد باید سالانه هزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود.

علوی‌مقدم با بيان اينكه از ۱۳ هزار تاکسی موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد، سه هزار و ۵۰۰ دستگاه نیاز به نوسازی دارند، گفت: نوسازی اين تعداد تاكسی نیازمند ۲۶ میلیارد تومان اعتبار است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد ادامه داد: نکته مهم در امر نوسازی تاکسی‌ها، نرخ تسهیلات نوسازی است که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و با نرخ فعلی تسهیلات، استقبال زیادی از طرح نوسازی نشده است.

علوی‌مقدم با اشاره نوسازی ناوگان تاكسيرانی گفت: شورای اسلامی مشهد برای ترغیب صاحبان تاکسی‌های فرسوده، لایحه ای را مبنی بر پرداخت پنج درصد از نرخ تسهیلات ۱۶ درصدی نوسازی توسط شهرداری، به تصویب رساند.

وی تأكيد كرد: برای تسریع در روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده نرخ تسهیلات باید زیر ۱۰ درصد در نظر گرفته شود.