به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر پنج شنبه در نشستی با کارکنان میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته صنایع دستی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی هدف اصلی در چهارمحال و بختیاری باشد و سازمان ها و ارگان ها باید در این مسیر حرکت کنند، اظهار داشت: تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار می کند.

وی افزود: حوزه صنایع دستی یکی از ظرفیت های مهم هر منطقه است که توجه به این حوزه می تواند موجب تحقق اقتصادی مقاومتی شود.

وی عنوان کرد: توسعه صنایع دستی و ایجاد کارگاه های تولید صنایع دستی نقش مهمی می تواند در ایجاد اشتغال در استان ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور شد: باید زمینه بهره گیری از توانمندی های استان از جمله صنایع دستی فراهم شود تا بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصادی استان حل شود.

راه اندازی دو طرح تولید صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت:میراث فرهنگی گام های بلندی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است.

بهمن عسگری سوادجوانی اظهار داشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دو طرح در بخش صنایع دستی در این استان راه اندازی شده است.

وی افزود: یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی میراث فرهنگی که در این استان راه اندازی شده است، مجتمع تولید محصولات نمدی است که با اعتبارات سازمان مرکزی میراث فرهنگی در این استان راه اندازی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون ۱۲ نفر در این مجتمع تولیدی مشغول به فعالیت شده اند.

بهمن عسگری سوادجوانی ادامه داد: مجتمع تولید خاتم نیز یکی از پروژه هایی دیگری بوده است که در این استان راه اندازی شده است.

توسعه صادرات صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی است

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: توسعه صادرات صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی است.

مهرداد رئیسی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری به کشور های مختلف جهان صادر می شود.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: محصولات نمدی از مهمترین محصولات صادراتی این استان به کشور های مختلف جهان از جمله آمریکا است.