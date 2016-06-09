به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، استاندار قم از پروژه‌های در حال احداث نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و سایت نمایشگاه‌های بین المللی قم به همراه مدیران دستگاه‌های دولتی بازدید کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بازدید از نمایشگاه تخصصی فرش دستباف گزارشی از فرایند و اقدامات انجام شده را بیان کرد.

احمد ذاکری گفت: احداث نمایشگاه تخصصی فرش یکی از مصوبت سفر مقام معظم رهبری به استان قم است.

وی افزود: این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در ساخت این پروژه بیشتر از محصولات تولیدی واحدهای صنعتی استان استفاده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، ضمن اشاره به عدم وجود راه دسترسی و همچنین نبود بودجه کافی برای محوطه سازی به عنوان مشکلات این پروژه اظهار امیدواری کرد که تا بهمن امسال این نمایشگاه به بهره برداری برسد.

استاندار قم نیز در این بازدید ضمن تشکر از دست اندرکاران این پروژه از نزدیک در جریان مراحل ساخت آن قرار گرفت و نکات لازم را یادآور شد.

احداث پروژه سایت نمایشگاه بین‌المللی قم در ۲۰ هکتار

سید مهدی صادقی همچنین از پروژه سایت نمایشگاه بین المللی قم بازدید کرد.

در این بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین المللی قم مراحل ساخت و میزان پیشرفت پروژه را تشریح کرد.

ابوالفضل خاکی گفت: این سایت در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار ساخته خواهد شد که مراحل ساخت و ساز آن در یک سال گذشته شروع شده است.

وی افزود: مراحل ساخت این پروژه ۳ فاز است که فاز اول آن شامل دو سالن نمایشگاهی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع و غرفه‌های نمایشگاهی موقت به مساحت ۸ هزار متر مربع می‌باشد که ساختمان اداری و مراحل خاکبرداری این فاز به اتمام رسیده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین المللی قم، مهم‌ترین مشکل این پروژه را عدم وجود راه دسترسی اعلام کرد.

بخش دولتی مکلف به همکاری با بخش خصوصی است

استاندار قم همچنین از خط تولید و محصولات تولیدی شرکت پاکشوما بازدید کرد.

در این بازدید استاندار قم به همکاری نزدیک بخش دولتی با بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بخش دولتی مکلف به همکاری با بخش خصوصی و حمایت از تولید داخل است.

وی خواستار تعامل همه دستگاه‌های مسئول در زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان شد.

صادقی افزود: واحدهای تولیدی استان با این سطح اشتغال و سرمایه گذاری بالا باعث افتخار استان و صنعت کشور هستند که باید از آن حمایت همه جانبه کرد.

در ادامه این بازدید مدیرعامل واحد تولیدی پاکشوما ضمن اعلام اشتغال ۷۰۰ نفر در این واحد تولیدی، بزرگ‌ترین مشکل این واحد را کمبود آب مصرفی بیان کرد و خواستار مساعدت ارگان‌های ذیربط شد.