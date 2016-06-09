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۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

نماینده دادستان کرمان:

۴ واحد صنفی اغذیه فروشی متخلف در شهر کرمان پلمب شد

۴ واحد صنفی اغذیه فروشی متخلف در شهر کرمان پلمب شد

کرمان - نماینده دادستان کرمان از تشدید نظارت ها بر اغذیه فروشی ها در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: چهار واحد صنفی متخلف در شهر کرمان پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، علیرضا میرزاپور در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: خوشبختانه طی بازدید های صورت گرفته از واحدهای صنفی متعدد در سطح شهر کرمان وضعیت اکثریت اغذیه فروشی ها مطلوب ارزیابی شد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان کرمانی نیست.

وی هشدار داد: با بازرسی های مستمر و سرزده تیم عالی امنیت غذایی شهر کرمان با اندک واحدهای صنفی متخلف به شدت برخورد قضائی خواهد شد زیرا سلامت مردم در اولویت است و بحث سلامت شهروندان شوخی بردار نیست.

میرزاپور با بیان اینکه یک واحد صنفی چایخانه بدلیل عدم رعایت شئونات و موازین اخلاقی پلمب شد، اظهار کرد: یک واحد صنفی رستوران مشهور بدلیل داشتن گوشت فاسد و عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب شده است.

وی اعلام کرد: یک واحد صنفی ارائه غذای فوری (پیتزا-ساندویچی) بدلیل داشتن گوشت فاسد وعدم رعایت نکات بهداشتی پلمب شد.

میرزاپور یادآور شد: در مجموع چهار واحد صنفی متخلف حسب مورد بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی واخلاقی در شهر کرمان پلمب شد.

کد مطلب 3681805

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