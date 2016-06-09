۴ واحد صنفی اغذیه فروشی متخلف در شهر کرمان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، علیرضا میرزاپور در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: خوشبختانه طی بازدید های صورت گرفته از واحدهای صنفی متعدد در سطح شهر کرمان وضعیت اکثریت اغذیه فروشی ها مطلوب ارزیابی شد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان کرمانی نیست.

وی هشدار داد: با بازرسی های مستمر و سرزده تیم عالی امنیت غذایی شهر کرمان با اندک واحدهای صنفی متخلف به شدت برخورد قضائی خواهد شد زیرا سلامت مردم در اولویت است و بحث سلامت شهروندان شوخی بردار نیست.

میرزاپور با بیان اینکه یک واحد صنفی چایخانه بدلیل عدم رعایت شئونات و موازین اخلاقی پلمب شد، اظهار کرد: یک واحد صنفی رستوران مشهور بدلیل داشتن گوشت فاسد و عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب شده است.

وی اعلام کرد: یک واحد صنفی ارائه غذای فوری (پیتزا-ساندویچی) بدلیل داشتن گوشت فاسد وعدم رعایت نکات بهداشتی پلمب شد.

میرزاپور یادآور شد: در مجموع چهار واحد صنفی متخلف حسب مورد بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی واخلاقی در شهر کرمان پلمب شد.