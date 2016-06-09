انهدام برجهای مخابراتی در مرز سوریه-ترکیه/«منبج» در محاصره کامل

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین اعلام کرد: روسها برای اولین بار دکل و برج های مخابراتی و ارتباطاتی در مرزهای سوریه و ترکیه را هدف قرار داده اند.

بر اساس این گزارش، حمله هوایی روسها به قطع ارتباطات میان گروههای مسلح در شمال سوریه و دستگاه اطلاعاتی منجر شد.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه المیادین با اشاره به اوضاع جبهه جنگ در منبج گزارش داد: نیروهای سوریه دموکراتیک در آستانه مناطق شرقی منبج هستند شهر کاملا در محاصره قرار دارد.

رسانه ها از کشته شدن رئیس شورای نظامی گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در انفجار انتحاری تروریست های تکفیری داعش در القلمون شرقی خبر دادند.

همزمان استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از موافقت دولت سوریه با ورود کمک های انسانی به ۱۹ منطقه تحت محاصره خبر داد.