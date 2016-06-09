به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر جوی آرام و ترافیکی روان در جادهها حکمفرماست.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا افزود: تردد کامیون و تریلی در محور کرج ـ چالوس ممنوع است.
سرهنگ رحمانی ادامه داد: از مورخه ۱۷ خرداد تا ۱۴ تیرماه ۹۵ در محور هراز حدفاصل مشاع ـ پلور از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ بعدازظهر در طول ایام هفته از شنبه تا سهشنبه به استثنا روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی، به منظور عملیات ایمنسازی و ساخت دیوار حائل، محدودیت ترافیکی همزمان با عبور وسایل نقلیه اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در همین ایام و در همین بازه زمانی، تونل شماره یک در این محور مسدود خواهد شد و تردد از گردنه امامزاده هاشم صورت خواهد گرفت.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا به محدودیت ترافیکی در محور هراز در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۱۷ شهریور اشاره و تصریح کرد: در محور هراز محدوده امامزاده هاشم تا رودهن در همین ایام از ساعت ۷ و ۳۰ تا ۱۸ و ۳۰ در طول ایام هفته به جز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و تعطیلات به علت لکهگیری و روکش آسفالت، محدودیت ترافیکی همزمان با عبور ترافیک انجام خواهد شد.
وی با اشاره به محور فیروزکوه نیز گفت: در محور فیروزکوه نیز حدفاصل پل شلمبه تا پل دلیچاهی از کیلومتر صفر تا ۴۴ ایام هفته بجز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و تعطیلات در ساعت ۷ و ۳۰ تا ۱۸ و ۳۰ مورخه ۲۳ خرداد تا ۱۷ شهریور به علت اجرای لکهگیری و روکش آسفالت محدودیت ترافیکی با عبور ترافیک انجام خواهد شد.
