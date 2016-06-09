کشتی گیر قهرمان زنجانی مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، کشتی‌گیر زنجانی اعزامی به رقابت‌های کشتی ساحلی جهان که توانست برای دومین دوره پیاپی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند، ظهر امروز در محل مجموعه ورزشی انقلاب زنجان مورد استقبال جمعی از مسئولان استان و اهالی ورزش زنجان قرار گرفت.

محمد نادری، ورزشکار ارزنده زنجان که در قالب تیم‌ملی کشتی ساحلی بزرگسالان ایران به رقابت‌های جهانی کرواسی اعزام شده بود، توانست در این دوره از رقابت‌ها به دومین مدال طلای خود در رقابت‌های جهانی ساحلی دست یافته و جایگاه ورزش زنجان در این رشته را ارتقا دهد.

این ورزشکار وزن ۷۰ کیلوگرم که در مسابقات رومانی نیز موفق به کسب مدال طلا شده بود، در کرواسی هم خوش درخشید. وی در کشتی اول با «سامت آک» از ترکیه کشتی گرفت و این حریف را با نتیجه سه بر صفر شکست داد. نماینده ایران در کشتی دوم پنجه در پنجه حریفی از رومانی انداخت و با حساب سه بر صفر «لاورنتیو ماساکی استوروس» را مغلوب کرد.

نادری در کشتی ماقبل فینال «روچا تاسسو» از برزیل را سه بر صفر شکست داد تا یک گام به کسب مدال طلا نزدیک‌تر شود. نماینده شایسته کشورمان در دیدار نهایی با «گیناگوس استوریدیس» از یونان کشتی گرفت و در پایان این رقابت حساس را با حساب سه بر یک به نفع خود به پایان رساند تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.