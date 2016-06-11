به گزارش خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها حرم حضرت رضا(ع) حال و هوای دیگری دارد، برای مجاوران حضرتش، چرا که در دیگر ماهها حضور زائران چشم گیرتر است اما این ماه فرصت مغتنمی است برای مجاورانی که در خلوت به پابوس شمسالشموس می روند...
نزدیک اذان است و مشتاقان حضرت گروه گروه از اطراف در حال حرکت به سمت حرم رضوی هستند، احساس میکنی جاذبهای وسیع قلبها را به سوی خود میکشاند
حالا در کنج درب ورودی آستان مقدس دست ادب بر سینه میگذاری و سلامی میدهی برخاندانی که کلهم نور واحدند و امامت را به نام معین الضعفا میخوانی و شهادت میدهی که تسمع کلامی و ترد سلامی.
تو ديگر رخصت حضور گرفتهای، اشک که میهمان رواق چشمان ات شد یعنی میهمان حرم شدهای، رو به روی پنجره فولاد ایستادهای و دیگر از غمهایت فراموش میکنی. اين بار هم قدم به بارگاهش گذاشتهای اما متفاوتتر! تو روزهدار هستی و آمدهای تا ميهمان سفره اكرام علی ابن موسی الرضا باشی و چه شوقی از اين بالاتر.
كم كم صدای مناجاتها بلند و بلندتر میشود و جنبوجوشها بيشتر. اندك زمانی تا لحظات دلچسب اذان باقی مانده است، زائران علیابن موسیالرضا خود را با سرعت به صفهای نماز جماعت میرسانند و خدام الرضا نيز به آنان و مرتبكردن صفهای نماز ياری میدهند.
آغازی برای سخن گفتن با حضرت حق
نزديك اذان است و صدای ملكوتی ربنا در سرتاسر حرم رضوی پيچيده است، گلدستهها ندای عاشقی سر میدهند و تو را به گفتگو با معبود فرا میخوانند، حالا حرم سرتاسر مملو از عاشقانی چون توست كه نماز میگذارند و شكر میگويند پروردگارشان را به خاطر بودن در حرم امام مهربانیها.
تو باید در صف خوبان قامت به صلات ببندی، سجودت که تمام میشود، سلام نمازت را که میگويی سر میچرخانی به یمین و یسار؛ انتهایی برای صف پیدا نیست، اینجا نامتناهی است.
نماز و مناجاتت كه پايان میيابد، نوبت نشستن بر خوان رحمت رضوی است و تو بايد مسيرت را كج كني به سوی صحن هدايت، به سوی سفرهای به بندای خورشيد..
خادمان هشتمین خورشید راهنماییات میکنند که حالا وقت آن است تا روزهات را بگشايی. آری برایت سفره گسترانیدهاند، سفرهای از زمین تا آسمان به وسعت رزق رضوی آن هم به طول سه کیلومتر...
خوان رحمت رضوی
شايد هر چقدر سر بچرخانی و تلاش كنی نتواني انتهايش را ببينی چون به وسعت رحمت الهی و مهر رضوی گسترده شده است.
طولش شايد سه كيلومتر باشد اما به بلندای مهربانی امام هشتم براي عاشقان حضرت حق پهن شده است و حالا چقدر برايت لذتبخش است كه در آغازين روزهای ماه مبارك رمضان، ميهمان سفره افطاری هستی كه ميزبانش، علیابن موسیالرضا است!
۱۸ هزار متر از فضاي صحن هدايت حرم رضوی و سه هزار تخته فرش، ميزبان قدمهای تو زائر روزهدار است، سفرهای به طول سه كيلومتر برای اطعام روزهداران پهن شده است و تو نيز امشب در بين آنانی هستی كه شامل رحمت شمسالشموس شدهاند.
از دور و در همان نگاه اول هم میتواني ببينی سفره اطعام رضوی با چه نظم و سليقهای چيده شده است، گلدانهای سفيدرنگی كه در سفره جای گرفتهاند، همه در يك خط مشخص قرار دارند، ظرفهای سوپ با فاصله مشخصی از يكديگر قرار میگيرند و كتریها در حال پر شدن از آب جوش هستند.
جالب است كه اين همه نظم و سليقه و پذيرايی از زائران، فقط هشت دقيق وقت خدامالرضا را میگيرد! هشت دقيقه به نام هشتمين رحمت الهی. خادمان بارگاه رضوی ظرف هشت دقيقه از تمام زائران روزهدار پذيرايی میكنند و انگار هيچ اجری را بالاتر از اين نمیدانند. .
روزهداران كم كم و در صفهايی منظم وارد محوطه ۱۸ هزار متری شده و بر سر سفره امام هشتم جای میگيرند. حالا میتوانی ببينی كه همه، پير و جوان و كوچك و بزرگ در كنار يكديگر هستند و میخواهند با غذايی از جنس عشق، ساعتها روزه داري خود را پايان دهند.
خدام الرضا
خادمان حرم رضوی همه مشغول هستند تا زائران اندك زمانی را منتظر نمانند اما در اين بين میخواهم با سيد جواد سخن بگويم، سيد جوادی كه عزت زندگیاش را خادمی حضرت رضا میداند و براي پذيرايی از زائرانش سر از پا نمیشناسد. او میگويد: هرسال ماه رمضان كه میشود، شوق اين را دارم كه در لحظه افطار برای روزهدارانی كه ميهمان آقايمان هستند، چای بريزم و از آنها پذيرايی كنم.
سيد جواد ادامه میدهد: تمام تلاش ما خادمان اين است كه همه زائران، راض از در خانه امام هشتم بروند و به جرأت میتوانم بگويم خادمی حضرت رضا، عزت زندگی من است.
حالا مي روم به سراغ خادمی ديگر كه لباسی سپيد برتن دارد و روزهداران را براي نشستن بر سفره اكرام رضوی راهنمايی میكند.
او میگويد: در اين چند شب گذشته از ماه رمضان كه سفره افطاری در حرم رضوی پهن میشود، زيباترين صحنهها را بر سر اين سفره پربركت به چشم ديدهام.
اين خادم بارگاه رضوی ادامه میدهد: ديشب پسری كه حدود ۱۱ سال داشت، دست پدر پير خود را گرفته بود و آرام آرام او را به سوی يكی از سفرهها میبرد، در تمام مدت افطار، در حال پذيرايی از پدر پيرش بود و ديدن رفتار اين پسر بچه با پدرش، مرا واقعا منقلب كرد.
او میافزايد: رحمت حضرت رضا براي همه مردم گسترده شده و همانطور كه آن پسر كوچك، خدمتگزار پدر پيرش بود، ما نيز خادم زائران علیابن موسیالرضا هستيم.
حالا انگار بايد سخنی هم با ميهمانان علیابن موسیالرضا داشته باشی اما همه انگار در دریای رحمت الهی غرق شدهاند، به چه فكر میكنند نمیدانی فقط میتوانی چشمانشان را بخوانی كه چقدر مملو است از عشقی كه امام هشتم در وجودشان نهاده است، عشقی كه تو را و چون تو را ميهمان میكند و سفره رحمت را برايت میگشايد.
سمت عشق
ایستادهای هنوز اینجا. نمیدانی بالای سر حضرت هستی یا پایین پایش. هرکجا هستی باش، میدانی که در قلب پر مهر ثامن الائمهای، در خوان گسترده رحمت الهی جای گرفتهای و مهر حضرت حق نصيبت شده است.
اینجا سمت بیمعناست. فقط یک سمت معنا دارد؛ سمت عشق.
