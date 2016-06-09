طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در استان قزوین اجرا می شود

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در اجرای این طرح بیش از ۷۵ بازرس سازمان صنعت معدن و تجارت در گروه های دو نفره با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی بر عرصه کالا و خدمات نظارت می کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتيينی، میوه و سبزیجات، خرما، زولبیا و بامیه و سایر کالاهای پرمصرف در ماه مبارک در این طرح ضمن تشدید نظارتها، با متخلفان احتمالی نیز برخورد می شود.



کبیری یادآورشد: برگزاری گشتهای مشترک با دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله اداره کل تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و اداره اماکن نیروی انتظامی از دیگر اقدامات این طرح در راستای نظارت بر بازار است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوين اضافه کرد:شهروندان بهترین ناظران بازارهستند لذا از مردم درخواست می کنیم هنگام خرید مایحتاج مورد نیاز خود درصورت مشاهده تخلف صنفی مانندگرانفروشی، کم فروشی، درج نشدن قیمت برروی کالا، صادر نکردن فاکتور و قاچاق موارد را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری این سازمان برای بررسی و برخورد قانونی اطلاع دهند.