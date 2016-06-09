۱۰ هزاروعده افطاری و سحری در رامیان توزیع می شود

حجت الاسلام محمد باقر جلالی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تاکنون ۱۸۰بسته غذایی به همت هیئت امنای مساجد رامیان بین نیازمندان توزیع شده است، در خصوص برنامه های ماه مبارک رمضان درسطح بخش مرکزی این شهرستان اظهار کرد: در طول ماه مبارک رمضان ۱۰ محفل انس باقرآن در سطح شهرستان برگزار می شود.

وی بیان کرد: ۴۳ مبلغ به مساجد و حدود ۱۲ روحانی برای اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به ادارات شهرستان اعزام می شوند.

جلالی افزود: برای اولین بار قاریان شهرستان رامیان برای برگزاری کرسی های تلاوت قرآن در سطح استان اعزام می شوند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی رامیان عنوان کرد: برنامه ۳۰ شب، ۳۰ جزء با قرآن در مساجد و همچنین تلاوت با قرآن در رمضان هر روز در یکی از مساجد محوری شهرهای رامیان و دلند برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در ایام رحلت امام خمینی (ره) و ۱۵ خرداد ۲۸ برنامه اجرایی داشتیم که سه برنامه آن محوری بود و در مرکز شهرستان اجرا شد.

جلالی بیان کرد: در ایام شعبانیه نیز ۴۳ برنامه اجرا کردیم و با برپایی ۱۰۰ ایستگاه صلواتی در شهرستان از حدود ۲۵ هزارنفر پذیرایی کردیم.

وی خاطر نشان کرد: مسابقات جام رمضان امسال روستای زینب آباد به همت هیات جوانان حضرت ابوالفضل(ع) برگزار می شود.

وی در پایان با بیان اینکه مراسم احیای لیلالی قدر امسال با حضور مناجات خوان‌ها برگزار می‌گردد، خاطر نشان کرد: برنامه های متنوع معنوی دیگری در مساجد این شهرستان برگزار می شود.