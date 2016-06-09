به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، نشست 3 جانبه وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراسیون روسیه و جمهوری عربی سوریه ویژه مبارزه با تروریسم در تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست راهبردی که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی با اشاره به شرایط بحرانی منطقه که ریشه در سیاست های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای حامی تروریسم دارد، گفت: ایران به عنوان لنگر ثبات و امنیت منطقه و به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در دوران عمر سیاسی با برکت و عزتمندانه خود همواره با تجاوز، اشغالگری، ترور و تروریسم مقابله جدی و تمام عیار داشته و امروز هم مقابله جدی و همه جانبه با جریانات تروریستی، تکفیری و صهیونیستی را با هدف استقرار ثبات و امنیت در سطح منطقه و جهان یک وظیفه و رسالت انسانی می داند.

وی با تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار مذاکره و حل بحران سوریه از طریق مذاکره سوری سوری بوده است تصریح کرد: ما با آتش بس تضمین شده‌ای که موجب تجدید قوای تروریست ها در این کشور نشود، موافق هستیم.

سردار دهقان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران سوریه، عراق، یمن و سایر کشورها و مناطق درگیر را از یک طرف مبارزه قاطع و بدون استثناء بر علیه تروریست‌ها و انسداد کامل حمایت‌های مادی و سیاسی از آنها تا مرحله ریشه کنی ترور و تروریسم و از طرفی ایجاد فضای امن و آرام برای تعیین سرنوشت سیاسی این کشورها توسط مردم می داند، گفت: آتش بس جامع، ایجاد امکان امداد رسانی و اقدام بشردوستانه و به طور همزمان ممانعت از تجهیز و پشتیبانی جریانات تروریستی و در عین حال اقدام قاطع نظامی بر علیه تروریست ها را یک اصل و گامی اولیه برای برگشت ثبات و امنیت در منطقه می دانیم.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با تشریح ویژگی های جریان تروریستی تکفیری که به هیچ یک از اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیستند، اظهار داشت: موجه جلوه دادن حمایت های آمریکا، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه از تروریست ها که در پوشش حمایت از معارضه میانه رو صورت می گیرد پوشالی و دروغ بودن ادعاهای ضد تروریستی نظام سلطه را اثبات می کند.

سردار دهقان با بیان اینکه امروز مدعیان حقوق بشر، چشمان خود را به غیراخلاقی ترین اقدامات و جنایات ضد انسانی تروریست ها و متجاوزین در منطقه در کشتار مردم بی گناه سوریه، عراق و یمن بسته اند، تصریح کرد: بکارگیری سلاح های شیمیایی توسط داعش و همچنین احتمال دستیابی این گروه به سلاح های اتمی که حتی توسط اندیشکده های غربی هشدار داده شده فاجعه ای ویرانگر برای امنیت جهانی است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با تقبیح و محکومیت شدید تبانی نامشروع رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی و عملیات مشترک آنان در حمایت از تروریسم افزود: هم پیمانی با دشمن مسلمانان و بشریت، یعنی رژیم جعلی اسرائیل، عواقب بسیار خطرناکی برای حاکمان سعودی در پی خواهد داشت و ملت های مسلمان منطقه و جهان این خطای راهبردی را تحمل نخواهند کرد.

سردار دهقان با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات قاطع، سریع، همه جانبه و منسجم علیه تروریسم گفت: نشست سه جانبه تهران نیز با همین هدف برگزار شده است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: از گروه ها و جریانات داخلی سوریه درخواست می کنیم با عقلانیت و اتخاذ روش های مسالمت آمیز در مسیر خواست مردم سوریه با دولت قانونی این کشور وارد مذاکره شده و با تشریک مساعی در جهت استقرار صلح ، آرامش و دفع خطر تروریسم گام بردارند.

سردار دهقان با تشکر و قدردانی از وزرای دفاع روسیه و سوریه بخاطر حضور در این نشست اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با تبادل نظر، تشریک مساعی و اتخاذ تصمیمات راهبردی، شکست توطئه خطرناکی که ناامنی، تجزیه و مخدوش کردن تمامیت ارضی و از بین بردن حاکمیت ملی کشور های منطقه را هدف گرفته است محقق، پیروزی قاطع بر علیه تروریسم را رقم زده، امنیت و آرامش را برای مردم منطقه فراهم آوریم.

در ادامه این نشست وزرای دفاع روسیه و سوریه نیز با بیان دیدگاه های خود پیرامون راه های تقویت و گسترش مبارزه با تروریسم و تاکید بر ضرورت انسجام هرچه بیشتر برای مقابله جدی با این پدیده شوم از جمهوری اسلامی ایران بخاطر برگزاری این نشست 3 جانبه که می تواند تاثیر بسیار مثبتی در روند مبارزه با تروریسم داشته باشد قدردانی کردند.