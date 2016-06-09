۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۵۳

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران حادثه تروریستی در قزاقستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان عملیات تروریستی اخیر در شهر آکتوبه قزاقستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه، عملیات تروریستی اخیر در شهر آکتوبه قزاقستان را محکوم و  با خانواده های قربانیان و ملت و دولت این کشور ابراز همدردی کرد.

وی افزود: این رویداد بار دیگر ظرفیت بالای منطقه آسیای مرکزی برای بروز حرکتهای تروریستی و ضرورت همکاری میان کشورهای منطقه برای مقابله همه جانبه و یکپارچه با افراطی گری و خاستگاههای فکری و سیاسی آن را نمایان می سازد.

