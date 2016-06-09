ایران حادثه تروریستی در قزاقستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه، عملیات تروریستی اخیر در شهر آکتوبه قزاقستان را محکوم و با خانواده های قربانیان و ملت و دولت این کشور ابراز همدردی کرد.
وی افزود: این رویداد بار دیگر ظرفیت بالای منطقه آسیای مرکزی برای بروز حرکتهای تروریستی و ضرورت همکاری میان کشورهای منطقه برای مقابله همه جانبه و یکپارچه با افراطی گری و خاستگاههای فکری و سیاسی آن را نمایان می سازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان عملیات تروریستی اخیر در شهر آکتوبه قزاقستان را محکوم کرد.
