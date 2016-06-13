۳۰ تشکل ویژه خواهران در شهرستان سمنان فعالیت دارند

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از سوی تبلیغات اسلامی سمنان، تا کنون ۵۰ مبلغه سنتی و ۱۰۰ مبلغه حوزوی ساماندهی و برای آنها پرونده تشکیل شده است، بیان داشت: ۳۰ تشکل ویژه خواهران در شهرستان فعال هستند که شناسایی و برگزاری جلسات مستمر با بانوان فرهیخته از دیگر فعالیت این اداره در واحد خواهران است از سوی دیگر فعالیت چهار موسسه قرآنی، دو موسسه خانه قرآنی و یک موسسه خانه قرآنی روستایی با مسئولیت بانوان در سمنان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانوان، نیمى از پیکره اجتماع و نقش تعیین‌کننده ‌ای در بقا و گسترش نسل انسانى دارند، افزود: پرورش و تربیت فرزندان امری مهم است و در دین مبین اسلام، زنان جایگاه بسیار والایی دارند.

زنان از ارکان اصلی جامعه بشری هستند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با بیان اینکه بانوان از ارکان اساسی جوامع بشری اند، گفت: بانوان عالی ترین نقش سازنده بشریت را با عناوینی چون همسر و مادر در دوایر زیستی انسانی به خود اختصاص داده اند.

زاهدی افزود: اگر بانوان در جامعه ای سالم، با کمال و عفت پیشه حضوری فعال داشته باشند، ‌آن جامعه در کمال سلامت اخلاقی و سعادت انسانی خواهد بود به همین منظور اداره تبلیغات اسلامی سمنان در سال گذشته اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای مربیان مهدهای کودک، برگزاری کارگاه آموزشی برای مبلغان بانوی سنتی و برگزاری دوره های آموزشی برای مبلغان بانوی حوزوی کرده و همچنین در سال جاری نیز این برنامه ها را ادامه خواهد داد.

وی بیان داشت: یکی از دسیسه های امروزی دشمنان اسلام خدشه دار کردن شخصیت انسانی زنان به مثابه موجودی که نیمی از پیکره اجتماع انسانی را تشکیل می دهد، است و دین اسلام و تعالیم آسمانی آن را با تهدیدات می خواهند به تباهی ببرندکه باید در این باره هوشیار بود.

زنان در جمهوری اسلامی نقش ویژه ای دارند



عضو شورای فرهنگ عمومی سمنان با اشاره به برکت انقلاب اسلامی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف، گفت: با تشکیل انقلاب اسلامی زنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ... حضور مؤثر داشته و سبب تشکیل نهضت انقلاب اسلامی به رهبری امام (ره) شده اند.

زاهدی درباره نقش زنان در جامعه اسلامی، توضیح داد: تحکیم بنیاد خانواده ارزش بالایی دارد و مشاغل زنان باید در توسعه روستایی و اشتغالزایی بیشتر ملموس شود لذا زنان با حفظ هویت دینی و اسلامی و ارزش گذاری جایگاه زنان می توانند مشارکت بالایی در جامعه داشته باشند.

وی در خاتمه با اشاره به این مطلب که ما در سیره و زندگی ائمه نقش و اهمیت جایگاه زنان را به خوبی لمس می‌کنیم، افزود: نقشی که حضرت زهرا(ع) در رسالت پدر و شوهر خود داشت قابل چشم پوشی نیست یا تاثیر حرکت حضرت زینب (س) درواقعه عاشورا کوچک نیست و تمام این موارد به بزرگی و اهمیت این جایگاه اشاره دارد.