سقوط جنگنده اف-۵ سوئیس در خاک هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک فروند جنگنده اف۵ متعلق به نیروهای هوایی ارتش سوئیس در کشور هلند در برخورد با یک هواپیمای دیگر سقوط کرد.

مقامات سوئیس و هلند در بیانیه ای مشترک ضمن تایید این خبر اعلام کردند جنگنده سوئیسی با یک هواپیمای آزمایشی برخورد کرده است.

ویدیوی سقوط این هواپیما که در سایت NU.nl منتشر شده است نشان می دهد جنگنده سوئیسی در چند ثانیه دچار سانحه شده است که خلبان این جنگنده جان سالم به در برده است.

به گفته سخنگوی شهر لیواردن هلند خلبان در سلامت کامل به سر می برد. هواپیمای درشمال این شهر واقع در ۱۵۰ کیلومتری آمستردام پایتخت هلند سقوط کرده است.

هواپیمای دیگر نیز متعلق به کشور هلند بوده است که صحنه های از سقوط و آتش گرفتن آن در فضای مجازی منتشر شده است.

وزارت دفاع سوئیس می گوید جنگنده این کشور به طور آزمایشی در حال پرواز بر فراز آسمان هلند بوده است.