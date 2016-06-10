به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد علیزاده نقاش و مدرس پیشکسوت هنرهای تجسمی تازه ترین نمایشگاه خود را از روز پنجشنبه بیستم خرداد ماه در گالری «آریا» برپا کرد و این نمایشگاه نقاشی تا ۳۱ خرداد ماه در گالری یاد شده میزبان علاقه مندان هنر نقاشی است.

مهدی محمد علیزاده در یادداشتی درباره برگزاری این نمایشگاه نوشته است: «تلاش برای کشف زبانی تازه و نگاهی متفاوت نسبت به گذشته از مدت‌ها قبل ذهن و فکر مرا به خودش مشغول کرده بود البته با پایان یک اثر، اشتیاقم جهت شروع کار بعدی بیشتر و بیشتر می‌شد و این همان آنی است که همیشه در انتظارش هستم و از حضورش لذت می‌برم.

دگرگونی‌ها و تحولاتی که امروز در جهان رخ می‌دهد برایم واقعا عجیب و شگفت‌انگیز است. احتمالاً شاید عدم آرامشی که در بعضی از آثارم دیده می‌شود متاثر از جهان پیرامونی‌ام باشد. به امید آرامش، صلح و دوستی برای سرزمین عزیزم.»

مهدی محمد علیزاده سال ۳۳ در شهر بابل متولد شد. وی سال ۱۳۷۰ از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. عضویت در انجمن هنرمندان نقاش ایران، مدرس هنرهای تجسمی و برگزاری پانزده نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از هشتاد نمایشگاه گروهی در داخل و خارج کشور و همچنین دریافت جایزه از اولین نمایشگاه گل و طبیعت در آثار هنرمندان معاصر ایران ۱۳۷۱، دومین دوسالانه نقاشی معاصر ایران موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۷۲، پنجمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۷۹، برگزیده اول نقاشی در اولین دوره نمایشگاه فجرآفرینان تهران موزه صبا سال ۱۳۸۷ از جمله فعالیت های این هنرمند طی سال های گذشته است.

برپایی چندین نمایشگاه انفرادی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نگارخانه سعد آباد، موزه سعد آباد، موزه بابل، مرکز فرهنگی سودان، خارطوم، دانشگاه سریناخای، بانکوک، تایلند، گالری آریا، گالری برگ، گالری لاله، مرکز فرهنگی ابوظبی، امارات متحده عربی، گالری دی، تهران، هتل بزرگ بیروت، لبنان، آکادمی هنرهای زیبای رم، ایتالیا، گالری آرس، برلین، و حضور در نمایشگاه های متعدد گروهی از جمله انجمن ایران و ایتالیا، چندین بینال نقاشی معاصر ایران، اولین نمایشگاه گل و طبیعت در نقاشی ایرانی، دومین بینال نقاشی شارجه و ... از جمله فعالیت و سوابق این هنرمند پیشکسوت در عرصه نقاشی است.

نمایشگاه آثار مهدی محمد علیزاده از ۲۱ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعدازظهر در گالری آریا واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، کوچه زرین، شماره ۱۰ میزبان دوستداران هنر نقاشی است.