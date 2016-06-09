۱۸۸۰ کارگاه صنعتی در استان سمنان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری شامگاه پنج شنبه در دومین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان دامغان به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهرستان، ضمن اشاره به جایگاه پنجم نرخ بیکاری استان سمنان در کشور اظهار داشت: در سال ۹۴ بیشترین سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی به ترتیب به خدمات با حدود ۴۸درصد، صنعت با ۳۸درصد و کشاورزی با ۱۴درصد اختصاص داشت و بیشترین سهم را بخش خصوصی با ۸۰ درصد به خود اختصاص داد.

وی از فعالیت یک هزار و ۸۸۶ کارگاه صنعتی در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: این کارگاه ها زمینه اشتغال ۴۵هزار و ۸۴۸ نفر را فراهم کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان همچنین تصریح کرد: در سطح استان ۵۲۶ معدن وجود دارد که سه هزار و ۹۰۰نفر کارگر در آن ها مشغول به کار هستند.

طاهری با اشاره به اینکه براساس سر شماری سال ۹۳ بخش کشاورزی و دامپروری استان، ۱۸۱هزار و ۹۶۶ هکتار اراضی استان زیر کشت محصولات کشاورزی هستند، افزود: از این میزان مساحت ۱۴۷هزار و ۱۴۳هکتار به اراضی زارعی و ۳۴هزار و ۸۲۳هکتار دیگر آن به باغ و قلمستان اختصاص دارد.

وی نرخ مشارکت اقتصادی سال گذشته در کشور را برابر با ۳۸.۲ بیان کرد و افزود: مشارکت اقتصادی در استان سمنان برابر با ۳۸.۳دهم درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان از اجرای طرح خروج از رکود برای نخستین بار در استان خبر داد و اظهار داشت: هیچکس حق ندارد برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مانعی ایجاد کند بلکه همه باید برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تلاش کنیم.

فرماندار دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: این شهرستان ظرفیت های بالقوه ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و مسئولان در این راستا مصمم هستند.

علی اصغر مجد افزود: حمایت از بخش کشاورزی و شرکت های تعاونی فراگیر در دامغان به عنوان یک اصل مهم در بحث اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دامغان دارای ۴۰۰اثر تاریخی و فرهنگی است که از این تعداد ۱۲۰اثر ثبت ملی شده، تصریح کرد: باید از این فرصت برای جذب گردشگران داخلی و خارجی بهره برداری کرد.

وی از وجود ۱۷ مجتمع خدمات رفاهی و بین راهی در دامغان خبر داد و افزود: در حال حاضر پنج مجتمع خدمات رفاهی و بین راهی در شهرستان فعال است.

فرماندار دامغان ایجاد بازار فرش شهرستان را امری ضروری بر شمرد و گفت: یکی از نکاتی که در بحث اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد پروژه های نیمه تمام شهرستان است که دولت برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته است.

در این جلسه هریک از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در زمینه اقتصاد مقاومتی و تحقق فرامین مقام معظم رهبری بیان کردند.