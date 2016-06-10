گلزنی گلر تیم دهیاری مانع شکست تیمش نشد/پیروزی مخابرات در والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، سومین شب مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان گرگان شامگاه پنجشنبه با برگزاری چهار بازی دیگر و ثبت ۱۹ گل به پایان رسید.

در بازی نخست که از گروه پنجم برگزار شد، تیم های «سورتینگ مظاهر» (۱۷ شهریور سابق) و «سنگ احمد کلانتری» به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم اما سبزپوشان سورتینگ بازی بهتری ارائه دادند و پنج بار دروازه تیم حریف را گشودند.

مهدی ناصری بازیکن تیم لیگ دویی میلان ساری به همراه مرتضی طالبی هرکدام دوبار برای سورتینگ گلزنی کردند و گل دیگر این تیم را حسن مخدوم وارد دروازه تیم کلانتری کرد. آبی پوشان به وسیله عیسی ملک به یکی از گل های خورده پاسخ دادند تا این بازی با نتیجه پنج بر یک به سود سورتینگ مظاهر به پایان برسد.

از جمله اتفاقات قابل ذکر این بازی، دررفتگی دست چپ یکی از بازیکنان تیم کلانتری بود که کار وی برای درمان به بیمارستان کشیده شد.

«گلها» از گل هایش مراقبت نکرد!

در دیگر بازی این گروه دیدار تیم های «تاسیسات گلها» و «شهدای امامرضا» به نخستین تساوی جام منجر شد. ابتدا حمید اسماعیلی از روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه حریف را گشود تا تیم گلها از حریف پیش بیفتد اما این پایان کار نبود و امید تاجیک گل تساوی را برای تیم سرخابی پوش شهدا به ثمر رساند تا نیمه اول با نتیجه مساوی به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز ابتدا زردپوشان تاسیسات گلها بودند که به گل رسیدند. محمدرضا وطن خواه برای دومین بار تیمش را پیش انداخت اما این بار محسن قنبری از روی ضربه ایستگاهی کار را به تساوی کشاند. بازی نزدیک دوتیم با تساوی دو بر دو به پایان رسید تا برای نخستین بار امتیازات تقسیم شود.

مرزبانی، نور را درنَوردید!

دو بازی دیگر شب سوم از گروه ششم برگزار شد که ابتدا تیم «مرزبانی گلستان» با نتیجه سه بر یک از سد تیم «نور» گذشت. عادل خسروی ابتدا تیم مرزبانی را پیش انداخت اما دقایقی بعد عبدالله جمالی کار را به تساوی کشانید. در ادامه داود غریب شهری با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد و سفیدپوشان مرزبانی در لحظاتی که تیم حریف یک بازیکن کمتر داشت به گل دوم رسیدند. گلزنی سیدعلی حسینی موجب شد مرزبانی برنده نیمه اول را پشت سر بگذارد.

سفیدپوشان در نیمه دوم نیز به گل دست یافتند تا خیالشان از بابت پیروزی آسوده شود. عادل خسروی دومین گل خود را برای مرزبانی به ثمر رساند تا اولین و آخرین گلزن بازی لقب بگیرد.

گل های دروازه بان مانع شکست دهیاری نشد

در بازی دیگر این گروه جدال نفسگیر «فروشگاه ورزشی ماراتن» و «دهیاری سیستان محله» پنج گل در برداشت. نیمه نخست این بازی با گل های امین احمدی و معین فرزان نیا به سود صورتی پوشان ماراتن به پایان رسید.

دهیاری سیستان محله که چیزی برای از دست دادن نداشت در نیمه دوم سراسر حمله شد و در این میان دروازه بان این تیم نیز برای گلزنی دروازه را ترک می کرد! رضا جمالزایی گلر پیش تاخته دهیاری موفق شد گل نخست تیمش را وارد دروازه حریف کند.

در ادامه محسن تاجیک با گلزنی برای ماراتن اختلاف را بار دیگر به دو گل افزایش داد. در یک دقیقه پایانی بازهم جمالزایی در یک حرکت انتحاری بدون توپ خود را به محوطه جریمه حریف رساند و موفق شد گل دوم سفید و سرخ پوشان سیستان محله را نیز به نام خودش ثبت کند! گل های این دروازه بان تاثیری در شکست تیمش نداشت و ورزشی ماراتن با نتیجه سه بر دو برنده از زمین خارج شد.

تعطیلی یکشبه فوتسال به خاطر تیم شهدای جلین

مسابقات فوتسال امشب (جمعه) به علت برگزاری بازی هفته نهم لیگ دسته دو فوتسال کشور بین تیم های «شهدای جلین گلستان» و «نوین کشاورز فریمان» که از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه در سالن امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد، تعطیل خواهد بود و ادامه رقابت ها شنبه شب پیگیری خواهد شد.

در بازی های شنبه شب از گروه هفتم تیم های «آب معدنی حسین آباد» با «چشمه سرخ او خلیل شهر» و «تولید کمربند چرمینه» با «دانشگاه علمی کاربردی» مصاف می دهند و از گروه هشتم نیز تیم های «تلاونگ خزر» با «موبایل عرب» و «کابین یاس» با «پخش فربد» دیدار می کنند.

دور مقدماتی رقابت های فوتسال با شرکت ۳۲ تیم در قالب ۸ گروه چهار تیمی در حال برگزاری است. «ضیاءالدین مهدوی» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

مخابرات گلستان با پیروزی آغاز کرد

سومین شب مسابقات والیبال نیز با پیروزی تیم های مخابرات گلستان و پروتئین احمدی به پایان رسید.

ابتدا از گروه دوم، تیم های «مخابرات گلستان» و «سیاهتلو» به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود مخابرات پایان یافت. مخابراتی ها به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۵ حریفشان را شکست دادند.

در دیگر بازی برگزار شده از گروه اول، تیم «پروتئین احمدی» نیز در دو ست متوالی بر تیم «سمعک رویش» غلبه کرد. پروتئین احمدی به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰ پیروز میدان لقب گرفت.

شب چهارم این مسابقات امشب (جمعه) ادامه می یابد که طبق برنامه از گروه پنجم تیم های «دانشگاه علمی کابردی» و «جوانان کوثر» به مصاف هم می روند و سپس تیم های «لوازم یدکی کردستان» و «تعاونی دهیاران بخش مرکزی» رودرروی هم قرار می گیرند.

دور مقدماتی رقابت های والیبال با شرکت ۲۰ تیم در قالب ۵ گروه چهار تیمی در حال برگزاری است که دو تیم برتر هر گروه راهی دور بعدی خواهند شد. «محمد هادی محرابی» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

مسابقات ویژه ماه رمضان در گرگان، علاقمندان بی‌شماری دارد و همه ساله توجه بسیاری از ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای رشته های مختلف ورزشی را به خود جلب می کند.