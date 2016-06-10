فرمانداران ومدیران پرچمدار عقلانیت، تعامل و گفتگو بامردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی شامگاه پنجشنبه در جمع فرمانداران شهرستانهای استان افزود: همه مسئولین باید مطالبات مردم را به خوبی بشنوند و جایی که حق است، این مطالبات را بپذیرند.

وی بیان داشت: مسئولین باید درصدد رفع مشکلات مردم باشند و در گفتگو با مردم به زبان نیکو و با تواضع سخن بگویند.

خادمی افزود: صداقت، راستگویی و تکریم ارباب رجوع بزرگترین سرمایه نظام و دولت است.

وی اظهار داشت: مشارکت جویی و مشارکت پذیری از الزامات مهم مسئولین در شناخت دقیق مسائل و مشکلات و رفع آنها است.

استاندار یادآور شد: باید این نکته را همواره مد نظر قرا داد که اولویت بندی مسائل و مشکلات ملاک عمل و کارها باشد.

خادمی افزود: مسئولین استان باید با مردم صادقانه سخن بگویند و با تشریح شرایط ویژه کشور تدبیرها و بی تدبیریها را نیز مطرح کنند.

استاندار بیان کرد: برگزاری برنامه ملاقات عمومی وشنیدن مشکلات و درخواستهای مردم ازمسئولین یک ضرورت است و فرمانداران در شهرستانهای مختلف استان باید این امر مهم را از اولویتهای کاری خود قرار دهند.