۵۶ درصد تصادفات جاده ای مربوط به واژگونی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بلوردی عصر پنجشنبه در جلسه مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان کرمان در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری اظهار کرد: استان کرمان با شش هزار و ۱۷۶ کیلومتر طول راه های برون شهری رتبه پنجم کشوری را دارد.

وی افزود: کرمان از نظر کالای حمل شده با ۱۰ هزار و ۲۳۴ تن در رتبه هشتم کشوری و از نظر اورژانس فعال رتبه ۱۹ کشوری را به خود اختصاص داده است

بلوردی گفت: استان کرمان ۵۴ کیلومتر آزادراه و یک هزار و ۷۳۹ کیلومتر بزرگراه با هزار و ۶۲۲ راه اصلی را دارد.

وی با بیان اینکه استان کرمان رتبه مناسبی در زمینه کاهش تصادفات ندارد، گفت: در سال گذشته تعداد ۷۷۹ نفر کشته ناشی از تصادفات داشتیم که این میزان در سال ۹۳ برابر با ۷۰۶ نفر بوده است.

رئیس شورای حمل و نقل استان کرمان با اشاره به تغییرات تلفات در مسیرهای برون شهری و روستایی استان کرمان گفت: ۱۰.۳ درصد رشد داشته‌ایم در حالی که میانگین کشوری به صورت منفی بوده است.

وی گفت: یک چهارم ماموریت‌های اورژانس در استان کرمان به صورت ترافیکی و حوادث جاده‌ای است که ۵۶ درصد تصادفات فوتی و جرحی در محورهای اصلی استان مربوط به واژگونی بوده است.

بلوردی اظهار کرد: پاسخگو نبودن کنترل سرعت سنتی، کمبود نیروی انسانی و ناوگان پلیس، افزایش تردد شبانه، کمبود بیمارستان‌های پیش‌درمان و پایگاه‌های اورژانس بین‌جاده‌ای و وجود قاچاق سوخت و افاغنه غیرمجاز مهمترین چالش‌های حمل و نقل در استان کرمان است.

وی برخی از علل وقوع تصادفات را عدم توجه به جلو۴۳ درصد، تخطی از سرعت مطمئنه۲۱ درصد، خستگی و خواب آلودگی۱۱ درصد، انحراف به چپ۱۰ درصد عنوان کرد و گفت: همچنین وسایل مقصر در تصادفات محورهای اصلی سواری ۶۴ درصد و کامیون ۱۴ درصد و وانت ۱۱ درصد و موتور ۹ درصد و سایر وسایل نقلیه دو درصد بوده است.

بلوردی اصلاح شیب‌های شیروانی راه‌ها، خط‌کشی راه‌ها، تهیه و نصب علایم رانندگی و اجرای روشنایی نقطه‌ای را نیز از مهمترین برنامه‌های مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان کرمان در راستای کاهش واژگونی‌ها در سال جاری نام برد.