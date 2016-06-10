نحوه مشارکت سازمان مرکزی پیام نور در تامین اعتبار طرح های عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اکبری در بازید از مرکز تفت دانشگاه پیام نور گفت: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از تمام طرح‌های عمرانی با مشارکت ۵۰ درصد بخش خصوصی و کمکهای خیرین حمایت کامل می کند و ۵۰ درصد بقیه اعتبارات پروژه های عمرانی را تامین خواهد کرد.

وی بر توسعه و حمایت کامل از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و از فراهم سازی زیرساختهای لازم برای حمایت موثر از این شرکت‌ها در دانشگاه پیام نور خبر داد.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور را منحصر به فرد دانست و گفت: کیفیت آزمون‌ها در پایان ترم در دانشگاه پیام نور از کیفیت بالایی برخوردار است و این امر به دلیل سیستم منحصر به فرد این دانشگاه است.