به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ۵ جلدی «آ مثل آمبر» نوشته پائولا دانزیگر به تازگی با ترجمه فرمهر منجزی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. تصویرگری کتاب‌های این مجموعه توسط تونی راس انجام شده است.

ترجمه این کتاب‌ها در قالب مجموعه کتاب‌های فندق چاپ شده که توسط نشر افق منتشر می‌شود. در این مجموعه، آمبر براون که دختری ۸ ساله و باهوش است، از تجربه های تلخ و شیرینی می گوید که هم با مزه اند و هم آشنا. اگر مخاطبان این کتاب هم مثل آمبر، تازه خواندن و نوشتن یاد گرفته اند، می توانند با او همراه شوند.

«آمبر و هدیه جشن تولد» عنوان اولین کتاب این مجموعه است که در آن، آمبر برای جشن تولدش یک ساعت مچی می خواهد. شاید دوست صمیمی اش، جاستین دانیلز هم یکی لازم داشته باشد. او اصلا منظم نیست! یعنی جاستین به جشن تولد آمبر هم دیر می رسد؟

کتاب دوم، «آمبر و ماجراهای سفر» است که در آن آمبر و جاستین می خواهند برای تعطیلات با هم به سفر بروند. فقط یک مشکل وجود دارد و آن هم برادر کوچک جاستین، دنی است که همیشه می خواهد به آن ها بچسبد. آمبر می خواهد راهبی پیدا کند که از دست دنی خلاص شود...

در داستان کتاب سوم «آمبر و شهربازی»، آمبر فکر می کند که امروز یکی از بهترین روزهای زندگی اش است و در شهر بازی خیلی به او خوش می گذرد. اما انگار هیچ چیز آن جوری که آمبر فکر می کند، نمی شود. سوالی که به وجود می آید این است که نکند بهترین روز آمبر تبدیل به بدترین روز زندگی اش شود؟

مدرسه رفتن آمبر به عنوان دانش آموز سال دوم، موضوع کتاب چهارم این مجموعه است. «آمبر و معلم جدید» عنوان این کتاب است که در آن، اولین روز کلاس دوم است و آمبر حسابی هیجان زده شده است. اما کمی هم عصبی و نگران است. آیا آمبر می تواند با معلم جدید و عجیب و غریب کلاس دوم کنار بیاید؟

«آمبر و قانون های کلاس دوم» هم نام کتاب آخر این مجموعه است. کلاس دوم دارد به یک کلاس فوق العاده تبدیل می شود که ناگهان مشکلی پیش می آید؛ یک قانون جدید. خانم لایت می گوید همه باید کشوهای میزشان را تمیز نگه دارند. اما کشوی نیمکت آمبر هیچ وقت تمیز نیست. حالا آمبر باید به دنبال راه حلی برای این مشکلش باشد.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

«فردریک دستش را از توی بینی اش بیرون می آورد و می گوید: «پدرم دندانپزشک است. خیلی خوب است که آدم به دندان دیگران دست بزند.»

امیدوارم پدر فردریک مثل پسرش دست توی دماغ کن نباشد. یک دندان پزشکِ آب دماغی... اَاَاَی ی ی.

خانم لایت می گوید: «برای کشیدن شکل نیمکتارینا و نوشتن درباره او از تخیل تان استفاده کنید.»

من عاشق استفاده از تخیلم هستم.

اما یک میز تمیز؟

مطمئن نیستم بتوانم این کار را انجام بدهم.»

کتاب های این مجموعه با ۴۸ صفحه مضور، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر شده اند.