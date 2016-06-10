واکنش تند مجلس آلمان به اظهارات اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «نوربرت لامرت» گفت از جانب همه فراکسیونهای مجلس، هر گونه حمله به نمایندگان ترک تبار را محکوم میکنم.
رئیس پارلملن آلمان در ادامه گفت: هر کس که با تهدید، بخواهد فشاری بر نمایندگان پارلمان آلمان اعمال کند، به کل مجلس حمله کرده است. جای تاسف دارد که توهین و تهدیدات نفرتپراکنانه در اظهارات عالیترین مقامهای سیاسی ترکیه نمود مییابند.
رجب طیب اردوغان در واکنش به تصویب قطعنامه نسلکشی ارامنه در مجلس آلمان، خواهان آزمایش خون نمایندگان ترکتبار این پارلمان برای اثبات ترک بودن آنها شده است.
رئیس مجلس آلمان ادامه داد: این که در قرن بیست و یکم، یک رئیس جمهور منتخب، انتقاد نمایندگان منتخب را به اصل و نسب آنها ربط دهد و خون آنها را آلوده بخواند، قابل قبول نیست.
لامرت هرگونه سوءظن و ابراز تردید نسبت به نمایندگان ترک تبار مجلس آلمان، از جمله متهم کردن آنها به اقدامات تروریستی را نیز با هر شکل بیان، رد کرد.
اردوغان پس از تصویب قطعنامه نسلکشی ارامنه، نمایندگان ترک تبار مجلس سراسری آلمان را بازوی حزب ممنوعه کارگران کردستان (پکک) خواند. پس از آن، نمایندگان یاد شده در فضای مجازی مورد تهدید جانی قرار گرفتند.
جم اوزدمیر، رئیس حزب سبزهای آلمان اعلام کرده که تاکنون بارها به مرگ تهدید شده است.
رئیس مجلس آلمان گفته است، پارلمان با یکایک همکارانی که به خاطر مواضع سیاسی خود، مورد تهدید و تحت فشار قرار میگیرند، اعلام همبستگی میکند.
لامرت همزمان از جامعه سراسری ترکهای مقیم آلمان تشکر کرد که سخنان اردوغان و همچنین تهدید به مرگ نمایندگان ترکتبار در اینترنت را کاملا نامربوط و نفرتپراکنانه توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرد که سایر تشکلهای ترکی موجود در آلمان نیز در قبال حمله به موازین دمکراتیک موضعگیری کنند.
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