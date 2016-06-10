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۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

«رو به راه» میزبان شهرام گیل آبادی می‌شود

«رو به راه» میزبان شهرام گیل آبادی می‌شود

برنامه «روبه راه» که در ماه رمضان به زندگی خانواده ها می پردازد امروز ۲۱ خرداد میزبان شهرام گیل آبادی و فرزندش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «روبه راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی امشب ساعت ۱۹:۲۰ روی آنتن می رود.

این برنامه که زندگی خانواده ها را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است بنا دارد امشب با مهمان خود شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و فرزندش در این رابطه صحبت کند.

«روبه راه» برنامه ای با مضمون اجتماعی است که در ماه مبارک رمضان هر روز پخش می شود و موضوع معینی را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و كارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کننده: محمدرضا ماندگاران، کارگردان: مجتبی فرجی، سوژه یاب و سردبیر: مریم نوابی نژاد، طراح دکور: پیمان قانع و مشاور رسانه ای: اشکان حاجی عبدالهی.

کد مطلب 3682041
محیا رضایی کلانتری

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