به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «روبه راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی امشب ساعت ۱۹:۲۰ روی آنتن می رود.

این برنامه که زندگی خانواده ها را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است بنا دارد امشب با مهمان خود شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و فرزندش در این رابطه صحبت کند.

«روبه راه» برنامه ای با مضمون اجتماعی است که در ماه مبارک رمضان هر روز پخش می شود و موضوع معینی را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و كارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کننده: محمدرضا ماندگاران، کارگردان: مجتبی فرجی، سوژه یاب و سردبیر: مریم نوابی نژاد، طراح دکور: پیمان قانع و مشاور رسانه ای: اشکان حاجی عبدالهی.