به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نامور مطلق، معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش گفتگوی برنامه سؤال رادیو گفت و گو گفت: در حوزه صنایع دستی در کشور، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی تولیدی داشته‌ایم و در حوزه صادرات نیز ۲۰۰ میلیون دلار صادرات. به این ترتیب می توانم بگویم که وضعیت ما رو به رشد است.

وی صنایع دستی را یکی از موارد و تبلورهای عینی اقتصاد مقاومتی و ملی تعریف کرد و افزود： صنایع دستی با اشتغال زایی نزدیک به ۲ میلیون نفر و تولیدی با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان یکی از بخش های فعال حوزه ی تولید داخلی محسوب می شود، بخصوص اینکه در حوزه صنایع دستی با ارزش افزوده ی بسیار بالایی مواجه هستیم.

نامور مطلق، با اشاره به این مطلب که بیش از %۹۰ مواد اولیه ی صنایع دستی کشور در داخل تولید میشود صنایع دستی را هنری صنعتی تعریف کرد که هم هویت کشور را حفظ می کند و هم در تولید داخلی و ملی نقشی کم مانند ایفا می کند.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر وضعیت صنایع‌دستی چگونه است، گفت： خوشبختانه طی ۳ سال اخیر به خاطر سرمایه‌گذاری که انجام شد شاهد رشد صنایع دستی کشور هستیم هر چند ارتباط دولت با آن ارتباطی نامطلوب بود.

وی با خاطر نشان کردن اینکه در ۳ سال اخیر رشد صعودی صادرات، تولید داخلی و هم چنین رشد صعودی مصرف داخلی داشته ایم ظرفیت صنایع دستی را ظرفیتی فوق العاده و بیکران عنوان کرد و افزود： وجود وضعیت نامطلوب تضادی را بین وضعیت و ظرفیت ایجاد کرده است این در حالی است که معتقدیم ظرفیت ما بیش از ۱ میلیارد دلار صادرات در سال است و امیدواریم این امر با الحاق سایر اجزاء پراکنده و گمشده صنایع دستی محقق گردد.

نامور مطلق، صنایع دستی و گردشگری را عناصر بهم پیوسته ای خواند که بر رشد یکدیگر تأثیر گذاشته و در مجموع حال سازمان را رو به بهبودی و در حال رشد اعلام کرد.

برنامه سؤال هر روز ساعت ۱۳：۱۵ از رادیو گفت و گو پخش می شود.