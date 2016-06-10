ارتفاعات پارک ملی بمو آتش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز اخیر حریق گسترده ای در منطقه پاسارگاد و تنگ بلاغی رخ داد که با کمک نیروهای مردمی و دولتی مهار شد.

اما امروز بعد از گذشته روزها از وقوع این حریق، این بار نوبت به پارک ملی بمو رسید.

مدیر کل محیط زیست فارس در این رابط به خبرنگار مهر گفت: آتش سوزی در ارتفاعات منطقه سعدی بوده است.

حمزه ولوی گفت: منطقه ای که دچار حریق شده فاقد پوشش درختچه ای است و اغلب از پوشش علفی برخوردار است.

وی ادامه داد: ماموران محیط زیست به منطقه اعزام شده اند و حریق را هرچه سریعتر مهار می کنند.

پارک ملی بمو در نزدیکی شیراز قرار دارد و دارای پوشش گیاهی و جانوری متنوع شامل قوچ و میش، آهو و... است.