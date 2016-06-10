به گزارش خبرنگار مهر ، در فاصله یک روز بعد از انتخاب محمود رشیدی به عتوان رئیس اتحادیه ووکوتورین آسیا، از سوی هوانگ نايب رييس ویتنامی شوراي المپيك آسيا که نايب رييس هيات اجرايي بازیهای ساحلی ۲۰۱۶ نیز می باشد به عنوان رييس كميته اجرايي وكوتورين و عضو شوراي برگزاري پنجمين دوره این بازیها انتخاب شده است.

شاهرخ شهنازي دبير كل كميته ملي المپيك با تبريك عضويت محمود رشيدي در شوراي برگزاري بازیهای ساحلی (بيچ گيمز۲۰۱۶ - ویتنام) اعلام اين خبر توسط نايب رييس شوراي المپيك آسيا ابراز اميدواري كرد كه تمامي اين دستاورها موجب پيشرفت ورزش كشور و دستيابي به اهداف غايي نظام در حوزه ورزش شود.

ووکوتورین اتحادیه ای تازه تاسیس است که چند رشته بین المللی که خاستگاه آن کشور ویتنام است را تحت پوشش دارد. برخی از این رشته ها از جمله ووینام در ایران فعالیت دارند و فدراسیون ورزش های رزمی در تلاش برای فعال کردن سایر رشته ها می باشد.