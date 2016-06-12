خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: احداث کارخانه سیمان خرم‌آباد که جزو مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان لرستان است پس از گذشت سال‌ها هنوز به مرحله افتتاح نرسیده تا این پروژه کماکان در پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی متوقف بماند.

همه مشکلات کارخانه سیمان

کارخانه سیمان خرم‌آباد که از ابتدای کلنگ زنی ماجراهای مختلفی را پشت سر گذاشته هر بار به دلیلی عملیات اجرایی آن به تعویق افتاد تا کارخانه‌ای که همگان نگران آلودگی آن بیخ گوش شهر نیم میلیون نفری باشند همچنان اندر خم وعده‌های صاحبان کارخانه باشد.

این در حالی است که سیمان خرم‌آباد از ابتدای فعالیت خود اقدام به فروش سهام کرد تا این کارخانه امروز با بیش از ۴۵ هزار سهامدار به کلافی سردرگم در حوزه صنعت استان تبدیل شود.

یکی از مشکلات پیش روی کارخانه سیمان خرم‌آباد اختلاف‌نظر هیئت‌مدیره کارخانه سیمان با بانک عامل آن یعنی بانک سپه بوده که مدیر امور شعب بانک سپه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکلاتی در رابطه با تکمیل کارخانه سیمان خرم‌آباد اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون مشکلاتی از قبیل مشکلات مالیاتی، تخصص نداشتن سهام‌داران و مجریان طرح در اجرای این طرح وجود داشته است.

مدیر شعب بانک سپه: مساعدت‌های زیادی را به کارخانه سیمان داشته‌ایم

علیرضا عزیزی گفت: کارخانه سیمان خرم‌آباد تاکنون نتوانسته نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده و مطابق برنامه زمان‌بندی خود پیش برود.

وی افزود: به علت اینکه کارخانه سیمان در رابطه با تمدید قرارداد مشارکت هنوز نتوانسته است به تعهدات خود در رابطه با درخواست‌های کمیسیون اقتصادی دولت عمل کنند، هنوز پیشرفت فیزیکی خاص و قابل قبولی در اجرای طرح مشاهده نشده است.

مدیر امور شعب بانک سپه لرستان با اشاره به اینکه ما تاکنون مساعدت‌های زیادی را به کارخانه سیمان داشته‌ایم، عنوان کرد: اگر این کارخانه سرمایه خود را افزایش داده و برنامه زمان‌بندی خود را به ما ارائه دهد ما نیز تسهیلات آن‌ها را مشروط به حل مشکلات مالیاتی و موارد دیگر پرداخت کرده و این مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

کارخانه سیمان باگذشت ۱۰ سال احداث نشد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد از تجهیزات خارجی که بنا بود برای کارخانه سیمان خرم‌آباد خریداری شود وارد کشور شده است و در محل این پروژه قرار دارند.

رضا صفی خانی با یادآوری اینکه کارخانه سیمان خرم‌آباد پس از گذشت ۱۰ سال از آغاز ساخت هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، بیان داشت: این کارخانه به لحاظ ساختمانی حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اجرای کارخانه درگرو افزایش سرمایه

مدیرعامل کارخانه سیمان خرم‌آباد نیز در رابطه با اجرای این پروژه اظهار داشت: اجرای پروژه مستلزم این بوده که از طرف سهام‌داران و سازمان بورس افزایش سرمایه محقق شود.

حسن مهدی پور به بورسی بودن کارخانه سیمان خرم‌آباد اشاره کرد و افزود: با توجه به بورسی بودن این کارخانه موضوع افزایش سرمایه به استحضار سازمان بورس برای اعلام نظر و تصمیم‌گیری رسید.

وی افزود: سازمان بورس مدارکی را از ما خواستند که این مدارک تهیه‌شده و در حال ارائه به سازمان بورس است لذا امیدواریم با جلب نظر این سازمان افزایش سرمایه برای اجرای کارخانه سیمان صورت گیرد.

سال ۹۷ منتظر احداث کارخانه باشید

مدیرعامل کارخانه سیمان خرم‌آباد با اشاره به اینکه ۹۰ درصد ماشین‌آلات موردنیاز در سایت کارخانه مستقر هستند، عنوان کرد: بانک عامل تاکنون ازلحاظ پرداخت سهم الشرکه خود اقدام خوبی نکرده است.

مهدی پور به وجود ۴۶ هزار سهامدار در شرکت سیمان خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد سهام در اختیار سهامداران بوده و حدود ۴۰ درصد در اختیار مؤسسان مجموعه و مدیران اولیه این شرکت قرار دارد.

وی افزود: امیدواریم که در اوایل سال ۹۷ شاهد تولید کارخانه سیمان خرم‌آباد باشیم.

بنابراین گزارش، مجوز ساخت کارخانه سیمان خرم‌آباد در سال ۸۱ صادر و عملیات اجرایی آن در سال ۸۵ آغازشده که بر اساس اعلام مسئولان این کارخانه قرار بود این کارخانه تا پایان سال ۹۴ به بهره‌برداری برسد.