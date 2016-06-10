اجرای اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی رفع مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در روز آغاز به کار مجلس دهم یادآور شد: مقام معظم رهبری طی پیامی به مناسبت افتتاح مجلس دهم یک تکلیف و دو اولویت را برای مجلس بیان کردند. چرا که حدود ۷۵ درصد از نمایندگان مجلس چهره های جدید هستند که با سلایق مختلف مردم انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمن زیاده خواهی های خود را افزایش داده و فضای نفوذ را توسعه داده است و هویت و سیرت نظام اسلامی را هدف قرار داده مقام معظم رهبری مجلس دهم را سنگری برای مقابله با زیاده خواهی های نظام استکبار دانستند.

وی ادامه داد: دو اولویت کاری برای مجلس مشخص فرمودند که شامل بحث اقتصاد و فرهنگ است، چرا که یکی از آسیب پذیرترین حوزه های حکومت بحث اقتصادی است که دشمن از طریق تحریم ها بر ملت و نظام فشار وارد می کند.

نماینده ولی فقیه در فارس یادآور شد: برای مقابله با این دشمنی ها یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم توجه عملی به اقتصاد مقاومتی است که امیدوارم در برنامه ششم توسعه مجلس توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

آیت الله ایمانی با اشاره تاکیدات مقام معظم رهبری بر ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور نیز گفت: توصیه های امام(ره) در توجه به مباحث فرهنگی بود و تاکیدات مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست و متاسفانه مدیریت کلان فرهنگی کشور به این مهم توجه ویژه دارد تا جایی که مقام معظم رهبری از ولنگاری فرهنگی در کشور صحبت می کنند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکیدات فراوانی بر نفوذ دشمنان از طریق مباحث فرهنگی داشتند و بارها نیز تذکرات خود را فرمودند اما مدیریت فرهنگی کلان کشور به این مهم کم توجه است.

وی ادامه داد: وضعیت رشوه در سازمان ها، کم کاری در ادارات و ظاهر خیابان های شهر نشان از بی توجهی به مسائل فرهنگی دارد که باید ساماندهی شود.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی به مناسبت سالگرد رحلت امام (ره) نیز گفت: سخنان مقام معظم رهبری همواره ارزشمند و نقشه راهی برای مسئولین و مردم است و در سخنرانی سال جاری به مناسبت رحلت امام (ره) جمله کلیدی را به فرهنگ انقلاب اسلامی افزودند و آن هم توصیف امام خمینی (ره) به عنوان یک فرد مومن، متعبد و انقلابی بود که هر کدام دارای معانی فراوان است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در توصیف انقلابی بودن ۵ شاخص را معرفی کردند که تمامی آنها برای کل افراد جامعه مورد تاکید است و مربوط به یک قشر خاص نیست.

آیت الله ایمانی افزود: پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی، هدف گیری آرمان های انقلاب و تلاش برای رسیدن به آن، پایبندی به استقلال کشور، شناخت دشمن و تقوای دینی و سیاسی شاخص های مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری بودند که توجه به آنها برای تمامی اقشار جامعه لازم و ضروری است.