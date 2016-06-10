انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر/ کشف یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد افیونی

به گزارش خبرنگار مهر سردارحسین رحیمی گفت: مبارزه شبانه روزی با قاچاق مواد مخدر و مقابله با باندهای بزرگ و بین المللی توزیع کننده مواد افیونی با توجه به موقعیت خاص استان یکی از اولویت های مهم پلیس سیستان و بلوچستان است.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: در راستای تلاش شبانه روزی، مأموران انتظامی شهرستان خاش با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یک باند بزرگ را که با استفاده از خودروهای تیزرو و کوهستانی، اقدام به جابه جایی مواد مخدر از نوار مرزی به داخل کشور می کردند، شناسایی کردند.

سردار رحیمی تصریح کرد: مأموران پس از پایش های فنی یک ماهه، سه دستگاه خودرو تویوتا متعلق به اعضای این باند را شناسایی و تحت نظر قرار دادند که سوداگران مرگ با مشاهده مأموران با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به حدود ۴۰ دقیقه درگیری مسلحانه مأموران با قاچاقچیان مسلح گفت: در این عملیات، مأموران ضمن دستگیری دو قاچاقچی و توقیف سه دستگاه خودرو تویوتا،۶۰۰ کیلو تریاک ، ۱۰۸ کیلو هروئین و ۴۲ کیلو حشیش را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از انهدام یک باند بزرگ دیگر توزیع کننده مواد مخدر در جنوب استان خبر داد و گفت: مأموران انتظامی شهرستان مهرستان با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه خودرو تویوتا متعلق به این باند را شب گذشته در محور "سوران-مهرستان" شناسایی کرده که قاچاقچیان با مشاهده مأموران با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند.

سردار رحیمی در ادامه گفت: در این درگیری مسلحانه، مأموران پلیس ضمن به هلاکت رساندن یک قاچاقچی مسلح، یک دستگاه خودرو تویوتا حامل ۵۹۴ کیلو تریاک را به همراه یک قبضه سلاح جنگی توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با حضور محسوس و نامحسوس در تمام نقاط این استان پهناور با تمام توان و قدرت با قاچاقچیان مسلح و مخلان امنیت عمومی مبارزه می کند.