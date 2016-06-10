پرهیز از غفلت و سیاسی کاری در حل مشکلات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبههای این هفته نماز جمعه ابهر با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر فرزانه انقلاب در این دیدار فرمودند: «در موضوع فرهنگ، نوعی ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاههای فرهنگی به چشم میخورد».
وی بابیان اینکه در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر، کوتاهیهایی صورت میگیرد، ادامه داد: سالها است رهبر معظم انقلاب از تهاجم فرهنگی و نفوذ یادکرده و ضرورت تشکیل قرارگاههای فرهنگی را گوشزد کرده و نسبت به تغییر سبک زندگی مردم ابراز نگرانی کرده و هشدار میدهند.
رحیمی افزود: انقلاب فرهنگی برای این است که بچههای ما خدامحور تربیت شوند و این مهم باید دغدغه امروز همه باشد.
امامجمعه ابهر با طرح این سؤال که آیا امروز وقت آن نرسیده که دولت، ملت و مجلس از خواب غفلت بیدار شوند و برای معضلات فرهنگی و گرفتاریهای اجتماعی تدبیری بیندیشند و سیاسیکاری را کنار بگذارند، افزود: قطع یقین امروز همه مقصر هستند و فردای قیامت از شهدا و امروز از خانوادههای آنها شرمنده خواهیم شد.
رحیمی افزود: امروز بهجای دغدغه مهمی چون تربیت خدامحور فرزندان، موضوعاتی چون چرا فلان کنسرت موسیقی لغو شد و چرا آواز و آهنگ فلان خواننده ضدانقلاب پخش نمیشود مطرح است.
وی با اذعان به اینکه امروزه سبک زندگی ما را عوض کردهاند، افزود: امروزه در بعضی جاها مردم در منزل خصوصی خود با سگ زندگی میکنند و در مرگ سگ، لباس عزا به تن میکنند. امروزه طلاق، جامعه ما را فلج کرده است. امروزه بهطور متوسط از هر چهار ازدواج یک طلاق داریم و برای طلاق، جشن طلاق میگیرند.
امامجمعه ابهر خطاب به والدین گفت که چرا در خصوص این نوع تغییر سبک زندگی دخالت نمیکنند، گفت:و افزود: امروزه اعتیاد و مواد مخدر زندگی مردم را رسوا کرده است. چرا از این افیون راحت رد میشویم. چرا برای درمان این معتادان چارهای نمیاندیشیم. چرا مسئولان امر دنبال وظیفه نیستند. چرا قانونگذاران، وظیفه قانونی ارگانها را مشخص نمیکنند. چرا برای بیکاری جوانان دستبهدست هم نمیدهیم تا مشکل را حل کنیم. چرا برای اقتصاد مقاومتی که تنها نسخه شفابخش بیماریهای اقتصادی ما است، عمل نمیشود.
رحیمی افزود: چرا این هشدارها ما را از خواب غفلت بیدار نمیکند. طبعاً انتظار آن بود که مدیریت فرهنگی کشور از شورای انقلاب فرهنگی که قرارگاه نخست سیاستگذاری شمرده میشود تا نهادهای مهم اجرایی چون وزارت ارشاد و ... به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند.
امامجمعه ابهر با طرح این سؤال که چرا اقتصاد مقاومتی که تنها نسخه شفابخش بیماریهای اقتصادی ماست عمل نمیشود، افزود: مگر غیراز این است که ملتی که جیب خالی داشته باشد ستون فقراتش شکسته شده و نه قدرت حرکت و نه قدرت مقاومت دارد و به فرموده حضرت علی (ع) اهل تملق و چاپلوس میشود.
رحیمی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی شعار دین است، افزود: دین اولاً مال را معرفی و خطر فقر را بازگو کرده است. همچنین راه تنظیم اقتصاد را عاقلانه و عادلانه ارائه داده است.
وی ادامه داد: ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشد چارهای نیست که کیف و جیبش پر باشد. ملتی که دستش تهی است از ستون محروم است. این مال است که عامل قیام یک ملت است. این ستون را نباید بهدست افراد سفیه و بیعرضه سپرد آن مدیر سفیه نمیتواند و نمیداند که اولویت استفاده این مال چیست و چگونه باید مصرف شود.
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