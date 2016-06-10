انتخاب نام غربی برای فرزندان و مغازه ها معضلی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی اصغر حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یاسوج گفت: انتخاب نام غربی برای فرزندان و مغازه ها یکی از فرهنگ‌های نادرست در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که در حال رشد است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی بیان کرد: این اسامی هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارند و آسیبی جدی و نوعی خودباختگی فرهنگی است.

حسینی تصریح کرد: با بودن این همه اسامی خوب در فرهنگ ایرانی و اسلامی معلوم نیست چرا بعضی نسبت به نام‌گذاری غربی بر روی فرزندان خود اصرار دارند.

امام جمعه یاسوج اظهار کرد: انتخاب نام نیکو و مناسب یکی از حقوق فرزندان بر والدین است و نباید اجازه داد فرهنگ غرب از این طریق در خانواده ها نفوذ کند.

حسینی همچنین با اشاره به سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فرهنگ به منزله خون در بدن جامعه است و حیات جامعه به آن بستگی دارد.

وی با اشاره به هجمه های فرهنگی غرب علیه فرهنگ اسلامی گفت: دشمنان در سال‌های اخیر پس از مایوس شدن از جنگ نظامی علیه ایران در صدد تخریب فرهنگ کشور و ملت ایران هستند.

حسینی افزود: باید با توسعه فرهنگ دینی و اسلامی جلوی نفوذ فرهنگ غربی که آسیبها و تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد، گرفته شود.

امام جمعه یاسوج همچنین بر اتحاد مسلمانان علیه استکبار تاکید کرد و گفت: رژیم نامشروع صهیونیستی برای کشتار و ایجاد تفرقه بین مسلمانان به‌وجود آمده است و راه مقابله با آن اتحاد مسلمین است.

وی آل سعود را دست نشانده و مجری امیال آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: این رژیم در حال ارتکاب جنایت و کشتار در یمن و حامی اصلی گروهک‌های تروریستی بویژه داعش است.

حسینی همچنین در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج بر توسعه مصلی ها تاکید کرد و گفت: مصلی امام خمینی(ره) یاسوج گنجایش محدودی دارد و تا چند سال آینده جوابگو نیست.

وی خواستار برنامه ریزی و آینده نگری مسئولان در خصوص تامین فضایی برای مصلای شهر یاسوج متناسب با رشد روز افزون جمعیت آن شد.

حسینی همچنین با تبریک ماه مبارک رمضان بر استفاده از فرصت مهم این ماه در خودسازی تاکید کرد.