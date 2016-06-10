دولت توجه بیشتری به کشاورزان داشته باشند/ لزوم رفع مشکل اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان به ویژگی های ماه مبارک رمضان پرداخت و اظهار داشت: یکی از ویژگی ماه مبارک شهر الله بودن است و به این معنی است که این ماه دارای تمام کمالات و فضلیت‌ها است.

وی با اشاره به سخنان مهم رهبر انقلاب در سالگرد امام راحل بیان کرد: حضرت امام در هیچ زمانی به غیر از خدا توسل نکرد و انقلابی بودن ایشان به حدی بود که دشمنان تحمل او را نداشتند و جوانان بدانند که امام(ره) کشور را از منجلاب بی دینی و منجلاب فساد و سیاسی رهایی داد.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم به اهداف انقلاب برسیم به شرطی که در همین ریل انقلاب بمانیم و تمام پیشرفت‌های ما از برخود انقلابی ما در برابر دشمن بوده و این رکود اقتصادی و غیر از برخورد نکردن انقلابی است و همه ما باید انقلابی بمانیم و انقلابی حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه حرف‌هایی از برخی مسئولان شنیده شده که بوی انقلابی نمی‌دهد؛ عده‌ای به خاطر اینکه در اوایل انقلاب با امام بودند شاید فکر می‌کنند که انقلاب فقط مال آنها است؛ انقلاب مربوط به جوانان انقلابی است.

حمیدی‌نژاد افزود: اینکه عده‌ای بگویند ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم، این خلاف انقلاب است و اگر به‌جای مقابله با دشمن و سیلی به دشمن، دست دوستی را دراز کنیم این انقلابی‌گری نیست؛ اگر دشمن لبخند زد شاید از حیله و نیرنگ باشد.

وی ادامه داد: کسانی که گفتند برجام فرجام می‌آورد و کسانی گفتند کلید در ۱۰۰ روز قفل را باز می‌کند الان فهمیدند چه اشتباهی کردند و باز هم کوتاه نمی‌آیند.

حمیدی نژاد گفت: رییس جمهور بیان کرد که ما با توافق، جنگ را از ایران دور کردیم؛ شما که می‌گویید دیپلماسی قوی است چرا عربستان را نمی‌ترسانید و حج را بر مردم تعطیل می‌کند؛ ملت ما ثابت کرده‌اند تودهنی محکمی به همه یاوه گویان و همه کسانی که رابطه با آمریکا دارند را لازم می‌دانند.

امام جمعه آبدان اظهار کرد: اوضاع کشاورزی نامطلوب است و کشاورزان روز به روز وضعیت بدی پیدا می‌کنند و با نخریدن محصول آنها را به خاک سیاه کشاندند و از طرف دیگر کانتینرهای زیادی از محصول وارد می‌شود.

وی خطرنشان کرد: رهبری فرمودند من شرمنده جوانان بیکار هستم؛ ای کاش مسئولان شرم می‌کردند.